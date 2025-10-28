Fotograficzne bestie Oppo debiutują w Polsce. Oto ceny i prezent na start

Po globalnej premierze nie musieliśmy długo czekać. Oppo wprowadza właśnie do Polski smartfony z serii Find X9, czyli swoje nowe flagowce. To wszechstronne urządzenia, które mają błyszczeć w każdym aspekcie – od fotografii, przez wydajność, aż po czas pracy na jednym ładowaniu.

Aparat to nowa definicja precyzji

Największy nacisk położono na możliwości fotograficzne. System aparatów nowej generacji powstał we współpracy z legendarną marką Hasselblad. To połączenie topowego sprzętu z zaawansowanym oprogramowaniem do cyfrowej obróbki obrazu.

Model Oppo Find X9 wyposażono w potrójny zestaw aparatów o rozdzielczości 50 Mpix każdy. Sercem jest tu główny aparat z matrycą Sony LYT-808 o rozmiarze 1/1,4 cala i przysłoną f/1.6. Ma on przechwytywać o 57% więcej światła niż poprzednicy. Towarzyszą mu aparat ultraszerokokątny oraz teleobiektyw. Ciekawostką jest dedykowany czujnik spektralny, który precyzyjnie mierzy oświetlenie, by kolory na zdjęciach były jeszcze bardziej naturalne.

Oppo Find X9 Pro idzie o krok dalej. Jego główny aparat to niestandardowa matryca Sony LYT-828 o rozmiarze 1/1,28 cala i rozdzielczości 50 Mpix. Prawdziwą gwiazdą jest tu jednak teleobiektyw peryskopowy. Ma aż 200 Mpix i przysłonę f/2.1. Pozwala to na robienie ostrych zdjęć z bliska (już od 10 cm) i z ogromnych odległości.

Moc obliczeniowa w służbie fotografii

Za przetwarzanie obrazu w obu modelach odpowiada nowy silnik LUMO Image Engine. To zestaw algorytmów, który ma poprawiać ostrość, dynamikę tonalną i kolory. Co ważne, robi to przy o 50% mniejszym zużyciu procesora i energii. Dzięki temu w dobrym świetle smartfony domyślnie robią zdjęcia w pełnej rozdzielczości 50 Mpix, oferując znacznie więcej detali. Nowością jest też funkcja 4K Motion Photos, która pozwala wyciągnąć pojedynczą klatkę w wysokiej rozdzielczości z nagranego filmu 4K.

Dla miłośników koncertów i wydarzeń na żywo przygotowano specjalny Tryb Sceniczny. Find X9 Pro oferuje bezstratny zoom do 13.2x, a oba modele wspierają cyfrowe przybliżenie do 120x. Wideo? Oba telefony nagrywają w 4K przy 120 kl./s z Dolby Vision HDR. Co więcej, w modelu Pro ta funkcja działa również na teleobiektywie 200 Mpix.

Koniec z codziennym ładowaniem?

Oppo postawiło na rewolucję w kwestii baterii. Zastosowano tu akumulatory krzemowo-węglowe trzeciej generacji. Dzięki temu Find X9 mieści w obudowie o grubości 7,99 mm baterię o pojemności 7025 mAh. W modelu Find X9 Pro ogniwo jest jeszcze większe – ma aż 7500 mAh. Producent deklaruje, że nawet po pięciu latach bateria zachowa ponad 80% swojej pierwotnej pojemności.

Oba smartfony obsługują szybkie ładowanie przewodowe SUPERVOOC 80 W, bezprzewodowe AIRVOOC 50 W oraz ładowanie zwrotne 10 W.

Za wydajność odpowiada nowy układ MediaTek Dimensity 9500, wykonany w procesie technologicznym 3 nm. Smartfony mają płaskie ekrany AMOLED 120 Hz o jasności szczytowej sięgającej 3600 nitów. Obudowy wykonano z matowego aluminium i szkła, a całość jest odporna na pył i wodę zgodnie z normami IP66, IP68, a nawet IP69.

