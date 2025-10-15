Masz telefon Oppo? Z ColorOS 16 mocno ci przyspieszy

Oppo wprowadzi ColorOS 16 wraz z serią flagowców Oppo Find X9, ale już teraz ujawnił, co przynosi nowy system. Dziś w Chinach odbywał się jego premiera.

Średniaki i budżetowce będą szybsze

Nowy ColorOS 16 bazuje na Androidzie 16, więc powinien przynieść najważniejsze usprawnienia i funkcje bezpieczeństwa, ale Oppo dodaje też sporo od siebie. Pierwszą z nowości jest mechanizm Seamless Animation. Producent obiecuje szybsze otwieranie i zamykanie aplikacji z ekranu głównego, folderów w App Drawer czy funkcji Global Search, a także sprawniejsze przełączanie się pomiędzy aplikacjami i nawigowanie po widżetach. Zmiana będzie najbardziej zauważalna w aplikacjach natywnych Oppo, w przypadku których animacje otwierają i zamykają się dokładnie w momencie dotyku.

Nowy standard płynności napędzają dwie kluczowe technologie: Luminous Rendering Engine oraz Trinity Engine. Pierwsza przejmuje kontrolę nad wszystkimi komponentami wizualnymi i równolegle je renderuje. Eliminuje to zgrzyty między animacjami i utrzymuje idealną płynność niezależnie od tego, jak dużo dzieje się na ekranie.

Trinity Engine odpowiada za zadania o dużym obciążeniu jak intensywny gaming czy zaawansowana wielozadaniowość. Funkcja łączy ulepszenia na poziomie układu scalonego z inteligentnym zarządzaniem zasobami, zapewniając długotrwałą szybkość i lepszą efektywność energetyczną.

Jak zapowiada Oppo, ColorOS 16 zagwarantuje również wyższą wydajność urządzeniom z niższej półki. To wszystko dzięki Project Breeze, programowi optymalizacji, który zapewnia płynne i bardziej responsywne działanie nawet na sprzęcie o skromniejszych parametrach.

Odświeżony interfejs

ColorOS 16 wprowadzi odświeżony wygląd systemu, który według Oppo inspirowany jest „grą światła i cienia w naturalnych sceneriach”. Efektem ma być czystszy, bardziej intuicyjny interfejs, który równocześnie wygląda bardzo nowocześnie.

Użytkownicy zyskają duże możliwości personalizacji. Będą mogli ustawić ruchome zdjęcia lub filmy jako tapetę, wybierać spośród rozbudowanej palety fontów albo pozwolić AI zasugerować dopasowane style tekstu.

ColorOS 16 wprowadzi pełnoekranowy tryb Always-On Display (AOD), który umożliwi wyświetlanie tapety ekranu blokady wraz z kluczowymi informacjami. Jedno stuknięcie spowoduje płynne przejście z AOD do pełnego ekranu blokady.

Oppo wprowadza również funkcję Flux Home Screen. Poprzez dłuższe przytrzymanie dowolnego folderu lub ikony aplikacji, będzie można zmienić jej rozmiar. Wraz ze zmianą rozmiaru folderu, układ ekranu głównego automatycznie się przeorganizowuje, a całości towarzyszą płynne animacje zasilane przez Luminous Rendering Engine.

Zdjęcia i wideo wspierane przez AI

W ColorOS 16 znajdzie się funkcja AI Portrait Glow, która poprawia portrety wykonane w słabym świetle. Jednym kliknięciem zoptymalizuje odcienie skóry i zbalansuje oświetlenie. Opcja ta uzupełni istniejące narzędzia Oppo oparte na sztucznej inteligencji jak AI Eraser, AI Unblur oraz AI Reflection Remover.

Do tego wbudowany edytor wideo został rozbudowany o Master Cut. Do dyspozycji będą m.in. przycinanie filmów, zmiana prędkości, integracja muzyki, kadrowanie, dodawanie tekstu i filtrów, a także ręczne korekty kontrastu, jasności i nasycenia.

Łączność między ekosystemami

Oppo rozbudowuje opcje współpracy między różnymi zewnętrznymi ekosystemami. ColorOS 16 wprowadzi znaną dotąd tylko z modelu Find N5 funkcję łączności w aplikacji O+ Connect, która pozwoli nie tylko na działanie z komputerami Mac, ale także z systemem operacyjnym Windows. Użytkownicy będą mogli zarządzać plikami telefonu z poziomu komputera lub odwrotnie, zdalnie sterować komputerem z telefonu.

Screen Mirroring pozwoli na udostępnianie na ekranie do pięciu aplikacji z telefonu i sterować nimi za pomocą myszy i klawiatury. Może się to przydać, gdy bezpośrednia obsługa telefonu jest utrudniona, np. podczas spotkania.

Nowością jest Apple Watch Connect, który po raz pierwszy umożliwia parowanie telefonów Oppo z zegarkiem Apple Watch, odblokowując wyświetlanie powiadomień, synchronizację danych fitness, zdalną migawkę aparatu i funkcję „Znajdź mój telefon”.

Premiera ColorOS 16