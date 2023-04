Microsoft pracuje nad nową wersją Windowsa? Tak może wyglądać

Microsoft może pracować nad nową wersją Windowsa 11, która dedykowana byłaby konkretnym urządzeniom.

Na popularności zyskują przenośne konsole, zbudowane na bazie PC-towych podzespołów. To nie tylko Steam Deck, ale też takie urządzenia, jak: Ayaneo Air lub Oneplayer Mini. Rzecz w tym, że Windows 11 nie jest odpowiednio do nich przystosowany. Wkrótce może się to zmienić.

Windows na handheldach

Microsoft co prawda udostępnił sterowniki dla tych, którzy chcieliby zainstalować Windowsa na swoich Steam Deckach, ale raczej nie jest to zbyt popularna opcja. Tak zwane okienka nie są odpowiednio przystosowane do obsługi za pomocą kontrolerów. Część pracowników firmy z Redmond zdaje sobie z tego sprawę i prawdopodobnie pracują już nad rozwiązaniem.

Windows 11 w wersji na handheldy został zaprezentowany przy okazji Microsoft Hackaton we wrześniu 2022 roku. Oczywiście nie oznacza to, że taka wersja systemu rzeczywiście powstaje, ale przynajmniej w Redmond zdają sobie z tego sprawę. Powodód do stworzenia takiego oprogramowania jest wiele, z rosnącą popularnością przenośnych konsol na czele. Poza tym ASUS ROG Ally, który ma być konkurencją dla Steam Decka, ma działać właśnie na Windowsie 11.

Pracownicy, którzy zaprezentowali handheldową wersję Windowsa postawili sobie kilka podstawowych celów, w tym między innymi:

dodanie obsługi kontrolera poza aplikacjami i grami Steam

optymalizacja klawiatury dotykowej systemu i przystosowanie jej do kontrolerów

naprawienie problemu gier, które nie działają poprawnie z pamięcią współdzieloną Steam Decka

poprawki interfejsu użytkownika, w tym większy pasek zadań

Czy taki system rzeczywiście powstanie? Czas pokaże, ale z pewnością coś jest na rzeczy. Wiele projektów zaprezentowanych w czasie Microsoft Hackaton ostatecznie stało się pełnoprawnymi produktami.

Źródło zdjęć: Wachiwit / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TweakTown