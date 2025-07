Masz Oppo? W lipcu ColorOS 15 przynosi masę nowości

Oppo obiecuje też funkcje poprawiające wygodę używania smartfonu, w tym grupowanie widgetów – możliwość makładanei na siebie i przewijania widgetów, co poprawia organizację pulpitu. Inną nowością jest Zapisz do przestrzeni AI Mind Space – funkcja umożliwia zapisanie zawartości ekranu jako wspomnień, które system automatycznie sortuje i podsumowuje. Rozwiązanie to znane jest już z telefonów OnePlus.