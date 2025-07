AMD podnosi ceny. Będzie drożej nawet o 70%

NVIDIA to niekwestionowany lider na rynku akceleratorów AI, a sytuacja ta utrzymuje się już od kilku lat. Jednak AMD nie zamierza dłużej pozostawać w cieniu. Zgodnie z najnowszym raportem analityka banku HSBC, Czerwoni planują znaczącą podwyżkę cen modelu Instinct MI350 - z 15 000 do 25 000 dolarów, co oznacza wzrost o około 70%. Mimo to, układ wciąż pozostanie tańszy niż konkurencyjna oferta NVIDII.