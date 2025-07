Zapomnij o cemencie. Nowe domy będą drukowane z ziemii

Zaletą ma być wysoki stopień odporności sejsmicznej

Choć brzmi to jak futurystyczna wizja, sama koncepcja budowania wcale nie jest nowa. Mieszanka ta przywodzi na myśl pradawne techniki budowlane, takie jak szachulec , znane ludzkości od ponad 6 tysięcy lat. Co więcej, budynki wykonane tą metodą potrafiły przetrwać w zdatnym do użytku stanie nawet 700 lat.