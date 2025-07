Wymieniasz opony? To znaczy, że ciebie też dotyczy ten problem

Wymiana opon i co dalej?

Pewnie zauważyłeś, że w twoim samochodzie co kilka lat zużywają się opony i trzeba je wymienić. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, gdzie trafiają zużyte egzemplarze? Niestety, często są one używane powtórnie do konstrukcji dróg wodnych. Tam, maleńkie cząsteczki mikroplastiku pochodzące z syntetycznego kauczuku opon przenoszą substancje chemiczne, które przedostają się do ryb, krabów, a następnie do ludzi, którzy je spożywają.