Samsung Galaxy Z Flip7 jest piękny. Ale czy to wystarczy? (test)

Samsung Galaxy Z Flip7 to kolejne wydanie jednego z najpopularniejszych „składaków” świata. Urządzenie w tej odsłonie doczekało się zmian wizualnych – jest nieco większe i chudsze, a ekran okładki zapełnia całą powierzchnię panelu.

Istotne zmiany zaszły również w środku. Urosła bateria, a poza tym Samsung zdecydował się umieścić tam nie topowego Snapdragona 8 Elite, ale swój własny układ Exynos 2500. Ten miał zadebiutować na rynku razem z serią Galaxy S25. Problemy, które się pojawiły po drodze, o kilka miesięcy opóźniły debiut tego SoC-a.

A jak sobie radzi Flip napędzany nowym układem i zasilany pojemniejszym akumulatorem? Odpowiedź na to pytanie (i wiele innych) znajdziesz w poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Samsung Galaxy Z Flip7 w kolorze Blue Shadow (granatowym)

Do testów otrzymałem Samsunga Galaxy Z Flip7 w kolorze Blue Shadow (granatowym). W pudełku znalazłem typowy dla Samsunga zestaw akcesoriów, czyli tylko kabel USB-C i metalową igłę do wysuwania tacki na kartę nanoSIM.

Najładniejsza „klapka” Samsunga

Samsung Galaxy Z Flip7 wygląda trochę tak, jakby walec przejechał po modelu Galaxy Z Flip6. Dzięki temu urządzenie stało się trochę większe, ale jednocześnie również trochę cieńsze. Masa smartfonu pozostała przy tym na bardzo podobnym poziomie.

Tegoroczna „klapka” Koreańczyków wygląda, według mnie, najlepiej z całej rodziny Flipów. Lubię kanciaste smartfony, a kantów jest tu pod dostatkiem. Dobrze wygląda również granatowy kolor, którym został pokryty tylny szklany panel (Gorilla Glass Victus 2) oraz aluminiowa ramka.

Estetykę Flipa psują jedynie odciski palców i inne zabrudzenia, które pozostają na obudowie. Na pocieszenie mamy bardzo małe urządzenie, które – złożone – zmieści się w każdej kieszeni czy torebce. A po rozłożeniu to sprzęt porównywalny z „normalnymi” smartfonami.

Biometria działa tak, jak powinna

Smartfon można odblokować między innymi za pomocą biometrii. Czytnik linii papilarnych został umieszczony w najlepszym (moim zdaniem) miejscu, czyli na boku obudowy. Jest on zintegrowany z przyciskiem zasilania i działa bardzo dobrze.

Do dyspozycji mamy również funkcję rozpoznawania twarzy, która działa zarówno przy otwartym, jak i zamkniętym smartfonie. W tym drugim przypadku wykorzystywany jest tylny aparat, „patrzący” przez otwór w ekranie okładki.

Doskonały obraz, ale zgięcie wciąż widoczne

Samsung wyposażył siódmą odsłonę swojej „klapki” w większy ekran wewnętrzny, który urósł do 6,9 cala. Nadal ma on rozdzielczość FullHD+, przez co nieco spadła gęstość pikseli – z 426 ppi do 397 ppi. To jednak zbyt mała zmiana, by ucierpiała na tym jakość obrazu.

Na bardzo wysokim poziomie pozostały również kolory. Są one ładnie nasycone (ale nie przesycone) i wierne oryginałowi (patrz tabela poniżej).

Tryb

ekranu Temperatura

bieli Pokrycie

Gamy Objętość

Gamy Średnie ∆E

(MAX) Żywy 6454 K 100% sRGB

86,2% AdobeRGB

92,0% DCI P3 143,6% sRGB

99,0% AdobeRGB

101,7% DCI P3 0,17 (1,87) Naturalny 6594 K 99,0% sRGB

77,8% AdobeRGB

81,2% DCI P3 119,8% sRGB

82,6% AdobeRGB

84,9% DCI P3 0,16 (1,84) Pokaż więcej

Ekran wyświetlany na elastycznym panelu jest czytelny praktycznie w każdych warunkach, nawet przy ostrym świetle słonecznym. To efekt doskonałego kontrastu i wysokiej jasności. Ta ostatnia, według pomiarów (dla całego ekranu świecącego na biało) wyniosła 423 nity przy regulacji ręcznej, 726 nitów przy włączonej opcji Większa jasność oraz 1391 nitów w trybie automatycznym.

Pomimo ciągłego rozwijania mechanizmu zawiasu, zagięcie w miejscu, w którym ekran składa się na pół, wciąż jest widoczne. Jednak na ogół nie rzuca się ono w oczy i nie przeszkadza.

Ekran okładki z brakami, ale jest Good Lock

Galaxy Z Flip7 ma znacznie większy ekran okładki, niż poprzednik. Zajmuje on teraz niemal całą dostępną powierzchnię, ale jest równie mało użyteczny, jak wcześniej. Samsung pozwala na nim uruchomić tylko wybrane widżety oraz uproszczoną wersję aplikacji do robienia zdjęć.

To ograniczenie na szczęście da się łatwo obejść. Wystarczy sięgnąć po rozwiązanie Good Lock oraz dodatek MultiStar. Możemy tu dodać widżet, z poziomu którego będziemy mogli na ekranie okładki uruchomić wybrane przez siebie aplikacje.

Lepiej by jednak było, by dało się uruchomić dowolną aplikacji na ekranie okładki bez kombinowania.

Czysty dźwięk z głośników stereo

Składak Samsunga ma dwa głośniki do odtwarzania multimediów – jeden na górze, drugi na dole (przy rozłożonym smartfonie). Wydobywający się z nich dźwięk ma wysoką jakość w każdym odtwarzanym zakresie, od tonów niskich po te bardzo wysokie. Żadne z nich nie dominują nad pozostałymi i nie drażnią uszu. Maksymalna głośność, zmierzona w odległości 60 cm od głośników, wyniosła 86,5 dB podczas odtwarzania jednego z dzwonków (bardzo wysokie tony) oraz 77,4 dB w czasie słuchania muzyki z Tidala.

Do słuchania muzyk lepiej jednak sięgnąć po w miarę dobre słuchawki lub głośniki zewnętrzne. Możemy je podłączyć na przykład przez Bluetooth, gdzie wśród wspieranych kodeków znajdziemy między innymi samsungowy SSC i LDAC firmy Sony.

Android 16 i One UI 8 prosto z pudełka

Galaxy Z Flip7 to jeden z pierwszych smartfonów Samsunga, który ma fabrycznie zainstalowany system Android 16 z interfejsem One UI 8. Dla przypomnienia, Flip6 trafił na rynek z Androidem 14 i dopiero w kwietniu 2025 roku otrzymał Androida 15, czyli około trzech miesięcy temu.

Warto tu jednak nadmienić, że o ile One UI 7 był dosyć rewolucyjny, o tyle zmiany w One UI 8 są głównie kosmetyczne. Nie zmienia to faktu, że jest to wciąż jeden z najlepszych interfejsów systemowych, z jakimi się zetknąłem. Być może to dlatego, że Samsungów używam na co dzień.

W One UI 8 nie mogło zabraknąć inteligentnych funkcji, zebranych pod wspólnym szyldem Galaxy AI. Są one zaszyte w wielu zainstalowanych na pokładzie aplikacjach i mają ułatwić codzienne korzystanie ze smartfonu. Ich lista jest identyczna jak w One UI 7.

Są tu również inteligentne narzędzia firmy Google. Jest Gemini (z Gemini Live), pełniący domyślnie rolę cyfrowego asystenta i integrujący się z niektórymi aplikacjami Samsunga (na przykład Kalendarzem czy Reminderem). Jest też funkcja „zakreśl by wyszukać”. Kupując Galaxy Z Flip7, możemy liczyć na 6-miesięczny okres próbny subskrypcji Google AI Pro (2 TB). Później kosztuje to 97,99 zł.

Łączność ze światem? Szybko i sprawnie

Samsung wyposażył swoje najnowsze składaki w komplet nowoczesnych standardów łączności bezprzewodowej i żaden z nich podczas testów nie sprawiał problemów. Do korzystania z szybkiego Internetu jest 5G i Wi-Fi 7, do łączenia z innymi urządzeniami – Bluetooth 5.4, a do płatności zbliżeniowych – NFC. Z kolei w nieznanej okolicy przyda się odbiornik nawigacji satelitarnej i cyfrowy kompas.

W łapaniu zasięgu Galaxy Z Flip7 nie odbiega od innych smartfonów Samsunga. Urządzenie zapewnia też wsparcie dla takich usług, jak VoLTE czy WiFi Calling – obie sprawdziłem z pozytywnym skutkiem w sieci Orange. Nie można też narzekać na jakość połączeń głosowych – swoich rozmówców zawsze słyszałem głośno i wyraźnie.

Do zdjęć też się nada

Samsung Galaxy Z Flip7, podobnie jak poprzednicy, ma trzy aparaty fotograficzne. Główna jednostka ma rozdzielczość 50 Mpix (domyślnie zdjęcia 12 Mpix) i oferuje między innymi optyczną stabilizację obrazu. Aparat jest zintegrowany z ekranem okładki, dzięki czemu może służyć do robienia autoportretów. Jakość zdjęć jest tu zdecydowanie lepsza niż w przypadku użycia aparatu do selfie zintegrowanego z wewnętrznym ekranem – ten ma 10 Mpix i jest bez autofocusu. Zestaw uzupełnia 12-megapikselowy aparat ultraszerokokątny, również bez AF.

Czego może brakować? Teleobiektywu (jest tylko zoom cyfrowy 10x) oraz trybu makro.

Aplikacja Aparat to fotograficzne narzędzie, które wygląda identycznie, jak wersja z One UI 7. To dobrze, bo nie trzeba się znowu uczyć innego rozmieszczenia niektórych funkcji. Nie zabrakło tu opcji wykorzystującej obecność dwóch ekranów – obraz z tylnych aparatów może być widoczny na obu.

A jak wypadają zdjęcia i filmy? Całkiem nieźle. Przykłady poniżej.

Zdjęcia dzienne:

Zdjęcia nocne:

Zdjęcia selfie:

Filmy:

Exynos 2500, czyli spóźniona nowość Samsunga

Samsung dwoił się i troił, by na styczniową premierę smartfonów z serii Galaxy S25 zdążyć z Exynem 2500. To się nie udało z powodu problemów z niską wydajnością produkcyjną. Koreański gigant nie odpuszczał jednak wysiłków i nowy SoC mógł trafić do opisywanego w tej recenzji Flipa 7.

Podczas używania smartfonu nie zauważyłem z nim żadnych problemów. Wszystko tu działa płynnie, a smartfon nie osiąga jakichś niebotycznych temperatur. Podczas intensywnego benchmarkowania, obudowa urządzenia osiągnęła w najcieplejszym miejscu 46,8°C. Zostało to jednak osiągnięte między innymi dzięki działaniu throttlingu. Przy dłuższym obciążeniu wydajność spadła o prawie 56%. To dużo, jednak mocy wciąż sporo pozostało.

Trzeba jednak pamiętać, że Exynos 2500 nie ma szans w walce z podkręconym Snapdragonem 8 Elite, który napędza smartfony z serii Galaxy S25 czy składany Galaxy Z Fold7.

Wydajność

ogólna Antutu

10 Geekbench 6 AI

Benchmark Jeden

rdzeń Wszystkie

rdzenie Samsung Galaxy Z Flip7 1811139 2416 8153 1058 Apple iPhone 16 1599183 3364 8288 - Apple iPhone 16 Pro Max 1860174 3306 8079 - Honor Magic7 Pro 2631061 3052 9314 10438 Motorola RAZR 60 Ultra 1709972 2801 6617 11081 Nubia Redmagic 10 Pro 2620653 3081 9627 12112 Nubia Z60 Ultra 1978425 2191 6881 3051 OnePlus 13 2631122 3040 9388 10709 Oppo Find X8 Pro 2324903 2500 7599 9667 Realme GT 7 2225997 2276 7486 9502 Realme GT 7 Pro 2844283 3069 9329 818 Samsung Galaxy S25 Edge 2453806 3177 9998 12642 Samsung Galaxy S25 Ultra 2398401 3150 10088 10969 Samsung Galaxy Z Flip7 FE 1199415 1424 5988 799 Samsung Galaxy Z Fold6 1776772 2259 6623 3243 Sony Xperia 1 VII 2315497 3048 9309 12692 Vivo X200 FE 1929468 1975 6924 9437 Xiaomi 14 2024302 2143 6909 3179 Pokaż więcej

Wydajność

w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna

temperatura

obudowy

[°C] Wild Life

Extreme Wild Life

Extreme

Stress Test Aztec Ruins

Vulkan

High Tier

(1440p) Car Chase

(1080p) Samsung Galaxy Z Flip7 5401 44,20% 6967 8695 46,8 Apple iPhone 16 3981 72,80% 3337 6881 45,7 Apple iPhone 16 Pro Max 4761 65,30% 4541 7419 42,9 Honor Magic7 Pro 6541 46,90% 7355 11166 45 Motorola RAZR 60 Ultra 5457 69,50% 5483 8985 59,2 Nubia Redmagic 10 Pro 6514 84.7% 7761 12163 50 Nubia Z60 Ultra 5097 71,60% 6027 9494 54 OnePlus 13 6786 65,10% 7607 12146 51,6 Oppo Find X8 Pro 6298 48,30% 5256 10019 45 Realme GT 7 5549 64,2%% 6326 8939 55,1 Realme GT 7 Pro 6374 72,40% 6883 10492 49 Samsung Galaxy S25 Edge 6928 46,20% 7617 11030 47,3 Samsung Galaxy S25 Ultra 7230 48,90% 7704 11672 45,7 Samsung Galaxy Z Flip7 FE 4243 42,20% 2243 3439 46,1 Samsung Galaxy Z Fold6 5054 81,30% 5863 8529 47,3 Sony Xperia 1 VII 6603 65,80% 7337 10764 51,3 Vivo X200 FE 4661 46,30% 5356 7549 51,1 Xiaomi 14 5032 75,30% 5560 8903 51,5 Pokaż więcej

Do testów otrzymałem wariant z 256 GB pamięci masowej (222 GB dla użytkownika). Nie da się tego rozszerzyć (brak slotu na kartę pamięci), ale można sięgnąć po wersję 512 GB. Ta w przedsprzedaży oferowana była w tej samej cenie, to opcja 256 GB.

Bateria trochę urosła

W dość ciasnym wnętrzu Samsunga Galaxy Z Flip7 zmieściła się akumulator o pojemności 4300 mAh. Oznacza to wzrost o 300 mAh w stosunku do poprzednika. W naszym teście filmowym pozwoliło to wykręcić ponad 16,5 godziny. To całkiem niezły wynik, znacznie lepszy osiągniętego przez Flipa 6.

Wytrzymałość

akumulatora Akumulator

(mAh) Wyświetlacz Czas

pracy

(minuty) Przekątna

(cale) Rozdzielczość

(piksele) Odświeżanie

(Hz) Samsung Galaxy Z Flip7 4300 6,9" 1080 x 2520 120 993 Apple iPhone 16 Pro Max 4685 6,9" 1320 x 2868 120 1078 Honor Magic7 Pro 5270 6,8 1280 x 2800 120 1153 Nubia Redmagic 10 Pro 7050 6,85" 1216 x 2688 144 1167 Nubia Z60 Ultra 6000 6,8" 1116 x 2480 120 1018 OnePlus 13 6000 6,82" 1080 x 2376 120 1331 Oppo Find X8 Pro 5910 6,78" 1264 x 2780 120 1122 Realme GT 7 7000 6,78" 1264 x 2780 120 1353 Realme GT 7 Pro 6500 6,78" 1264 x 2780 120 1393 Samsung Galaxy S25 Edge 3900 6,7" 1080 x 2340 120 832 Samsung Galaxy S25 Ultra 5000 6,9" 1080 x 2340 120 1113 Samsung Galaxy Z Flip6 4000 6,7" 1080 x 2640 120 773 Samsung Galaxy Z Flip7 FE 4000 6,7" 1080 x 2640 120 869 Samsung Galaxy Z Fold6 4400 7,6" 1856 x 2160 120 821 Sony Xperia 1 VII 5000 6,5" 1080 x 2340 120 1277 Vivo X200 FE 6500 6,31" 1216 x 2640 120 1127 Xiaomi 14 4610 6,36" 1200 x 2670 120 934 Pokaż więcej

Jeśli chodzi o codzienne korzystanie ze smartfonu, energii spokojnie wystarcza na cały dzień. Jeśli się postaramy nieco bardziej, po ładowarkę trzeba będzie sięgnąć ponownie po 2-3 dniach. Na więcej możemy liczyć tylko wtedy, gdy nie będziemy korzystać ze smartfonu.

Nic się za to nie zmieniło w kwestii szybkości ładowania. Przewodowe maksimum to wciąż 25 W, a bezprzewodowe 15 W. Na naładowanie baterii od 0% do 100% musimy poświęcić około 80 minut. Przy ładowaniu indukcyjnym są to około 2 godziny. A jeśli wystarczy energii, możemy ją bezprzewodowo udostępnić innym urządzeniom.

Ewolucja w dobrym kierunku, ale nie bez wad

Galaxy Z Flip7 to kolejny krok w ewolucji popularnej serii składanych smartfonów Samsunga, który przynosi ze sobą powiew świeżości w kwestii designu. Urządzenie jest smuklejsze, a jednocześnie oferuje większą przestrzeń roboczą zarówno na ekranie wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Producent dopracował znaną już konstrukcję, nadając jej nieco nowocześniejszą formę. W połączeniu z ciekawymi wariantami kolorystycznymi tworzy to spójną i elegancką całość, która wciąż zachwyca swoją kompaktowością po złożeniu.

Tegoroczny model wprowadza istotne zmiany, na czele z nowym, autorskim procesorem. Zapewnia on płynną i stabilną pracę na co dzień, choć przy ekstremalnym obciążeniu daje o sobie znać ograniczanie jego mocy. Doświadczenie z użytkowania uzupełniają dopracowane oprogramowanie z najnowszymi funkcjami sztucznej inteligencji, głośniki stereo o czystym brzmieniu oraz komplet nowoczesnych standardów łączności. Składa się to na wszechstronne i niezawodne narzędzie do codziennych zadań.

Pod względem kluczowych funkcji, Galaxy Z Flip7 utrzymuje wysoki poziom znany z poprzednika. Wyświetlacz wewnętrzny wciąż zachwyca jakością obrazu, choć charakterystyczne zgięcie pozostaje widoczne, a aparaty fotograficzne radzą sobie bardzo dobrze w większości scenariuszy. Prawdziwym i największym pozytywnym zaskoczeniem jest jednak odczuwalnie dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu. Pewien niedosyt pozostawia natomiast niezmieniona, stosunkowo niska moc „superszybkiego” ładowania oraz ograniczona funkcjonalność ekranu okładki (bez dodatkowych aplikacji).

Biorąc pod uwagę wszystkie usprawnienia i ogólną charakterystykę urządzenia, warto odnieść się do jego pozycjonowania na rynku. Przy cenie wynoszącej 4999 zł, Samsung Galaxy Z Flip7 jest propozycją dla świadomego użytkownika, który poszukuje przede wszystkim unikalnego formatu i stylu. To kwota, za którą otrzymujemy dopracowany i funkcjonalny smartfon. Jednak potencjalni nabywcy muszą sami ocenić, czy wyjątkowa, składana konstrukcja jest dla nich warta kompromisów względem tradycyjnych flagowców w podobnej cenie.