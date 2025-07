Ta apka miała chronić dzieci. Zamiast tego nielegalnie wyłudzała dane

Miała chronić dzieci, wyszło zupełnie odwrotnie

Firma Google zawiesiła aplikację i konto deweloperskie Catwatchful . Aplikacja ta miała służyć w założeniu do monitorowania dzieci . Jak odkrył badacz zabezpieczeń Eric Daigle w czerwcu 2025 r. , Catwatchful było złośliwym oprogramowaniem typu spyware pozującym jedynie jako aplikacja bezpieczeństwa .

Smartfon BLACKVIEW BV6200 Plus 8/256GB 6.56" 90Hz Czarny

Smartfon BLACKVIEW BV6200 Plus 8/256GB 6.56" 90Hz Czarny

Aby skorzystać z Catwatchful należało zainstalować aplikację na telefonie drugiej osoby, gdzie była zupełnie niewidoczna i niewykrywalna. Catwatchful służy do przesyłania wiadomości prywatnych, zdjęć, danych dot. lokacji, które miały trafiać do rodziców. Co więcej, aplikacja jest w stanie w każdej chwili używać kamer telefonu oraz mikrofonów.