Twój zegarek pomoże odblokować telefon. Google szykuje sprytną nowość

Telefon wie, że to Ty – dzięki zegarkowi

Android od wersji 15 oferuje funkcję Identity Check, która zwiększa bezpieczeństwo telefonu, gdy znajdziesz się poza "strefami zaufania", na przykład domem czy biurem. Teraz Google chce pójść o krok dalej i wykorzystać smartwatch jako cyfrowy klucz zaufania.

Zespół Android Authority odkrył w kodzie testowej wersji Usług Google Play informacje o nowej opcji – telefon może automatycznie rozpoznać, że to Ty jesteś w pobliżu, jeśli masz na sobie sparowany zegarek. Co to oznacza w praktyce? Gdy smartwatch będzie w zasięgu i wykryje, że jest założony na nadgarstku, Twój telefon może ograniczyć częstotliwość żądania odcisku palca czy PIN-u.

Bezpieczniej, ale wygodniej

To nie koniec biometrii. Nowe podejście ma jednak sprawić, że zabezpieczenia Androida będą mniej irytujące na co dzień. System ma działać w tle, w inteligentny sposób dostosowując poziom zabezpieczeń do kontekstu. Ma to zmniejszyć ryzyko kradzieży lub nieautoryzowanego użycia telefonu, a jednocześnie oszczędzić użytkownikowi ciągłego odblokowywania urządzenia.