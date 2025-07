Tajemniczy żółty klon. Gdzie DJI nie może, SkyRover X1 pomoże

Blokada wisi w powietrzu...

Eksperci i recenzenci natychmiast zauważyli jego uderzające podobieństwo do DJI Mini 4 Pro — zarówno pod względem konstrukcji, jak i funkcjonalności. Co więcej, pod lupą specjalistów, jak Kevin Finisterre czy Jon Sawyer, okazało się, że oprogramowanie SkyRover X1 korzysta z tych samych kluczy szyfrujących i łączy się z usługami online DJI, co jednoznacznie wskazuje na powiązania między tymi dwoma dronami.