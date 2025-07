15 mln Polaków idzie na dywanik. Nie ma zmiłuj

Obowiązkowa wymiana prawa jazdy

W życie weszły nowe przepisy, które zmieniają prawo związane z ważnością prawa jazdy. Przez wiele lat w Polsce były wydawane dokumenty o bezterminowej ważności. To zmieniło się dopiero w styczniu 2013 roku. Jednak wiele osób wciąż ma prawko, które w teorii nie powinno stracić ważności. Co innego praktyka, bo według przepisów wymiana będzie konieczna.

W całej Unii Europejskiej obowiązują już przepisy, z których wynika, że maksymalny okres ważności prawa jazdy to 15 lat. Oznacza to, że każdy, kto ma dokument wydany przed 13 stycznia 2013 roku, będzie musiał go wymienić. Nie ma tutaj zmiłuj. Jeśli tego nie zrobi, to prawo jazdy straci ważność. W sumie obowiązek ten ma dotyczyć aż 15 mln kierowców z bezterminowym dokumentem.