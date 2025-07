FBI ostrzega przed takim SMS-em. To początek koszmaru

Z pozoru niewinna wiadomość, e-mail lub pop-up mogą w rzeczywistości rozpocząć lawinę zdarzeń prowadzącą do utraty oszczędności życia.

„Phantom Hacker Scam” – jak działa i jak się chronić?

Cały proces zaczyna się od pilnej wiadomości (najczęściej SMS-a lub e-maila) rzekomo wysłanej przez twój bank. Nadawca ostrzega, że twoje konto jest zagrożone, i zachęca do natychmiastowego kontaktu telefonicznego z „pomocą techniczną” . Po wykonaniu połączenia rozmówcę przejmuje osoba podająca się za pracownika banku, która twierdzi, że twoje konto zostało zaatakowane przez hakera.

Następnie przekierowuje cię do rzekomego działu wsparcia technicznego , gdzie inny oszust informuje, że niezbędne jest zainstalowanie specjalnej aplikacji. Ma ona rzekomo sprawdzić bezpieczeństwo Twojego urządzenia – w rzeczywistości umożliwia przestępcom przejęcie kontroli nad smartfonem czy komputerem.

Widzą wszystko na ekranie telefonu i komputera

Kiedy zgadzasz się na instalację programu (najczęściej podsuwają link do pobrania), oszuści widzą wszystko, co wyświetla się na twoim ekranie – włącznie z danymi logowania do bankowości elektronicznej i aktualnym stanem rachunku.