Masz Apple TV? Koniecznie sprawdź tę aktualizację

Duże zmiany w tvOS 26

Aby móc zainstalować nowy system operacyjny dla Apple TV , trzeba najpierw podać swoje Apple ID na stronie https://beta.apple.com/ . Następny krok to wejście na urządzeniu w zakładkę Ustawienia -> System -> Uaktualnienia oprogramowania , a następnie zaznaczenie opcji Aktualizacje beta .

Uruchomienie dostępu do wersji beta tvOS 26 zapewni nam dostęp do sporej części funkcji, które będą później oficjalnie dostępne jesienią 2025 – jednak warto zaznaczyć, że nie do wszystkich z nich.