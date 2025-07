Lian Li ma nowe akwaria dla graczy. Wyglądają bardzo dobrze

Wśród entuzjastów PC firma Lian Li uważana jest za tą, która rozpoczęła modę na obudowy komputerowe w formie akwarium . Czyli konstrukcje zbliżone bardziej do sześcianu i wyposażone w wiele przeszklonych paneli dobrze eksponujących podzespoły. A tak się składa, że Tajwańczycy mają nowy model skierowany do fanów mniejszych maszyn.

Dostępność już pod koniec sierpnia z cenami od 385 złotych

Lian Li O11D Mini V2 to solidna obudowa o wymiarach 424 x 273 x 392 milimetrów. Wykonano ją z aluminiowych arkuszy o grubości 2 milimetrów i hartowanego szkła o grubości 4 milimetrów. W środku zamontujemy płyty główne ATX, Micro ATX lub Mini ITX; karty graficzne o długości do 400 milimetrów, coolery CPU o wysokości do 160 milimetrów i zasilacze ATX.