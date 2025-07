Wiemy, jak ma wyglądać nowa gra CD Projekt RED

Czym jest Project Hadar?

Nowe ogłoszenie o prace dotyczy stanowiska Senior Gameplay Designer. Ten miałby pracować właśnie nad Project Hadar, czyli nowy IP autorstwa CD Projekt RED. Wśród wymagań pojawia się co najmniej 5-letnie doświadczenie w produkcji gier Action-RPG, w których występowała walka w zwarciu (np. na miecze).

Umówmy się, nie mówi nam to wiele na temat gry, ale każda, nawet kropla informacji, jest w tym przypadku na wagę złota. Możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że gra nie będzie działa się ani w teraźniejszości, ani w przyszłości, bo to oznaczałoby także walkę na dystans. Być może CD Projekt RED szykuje kolejny tytuł, którego akcja będzie rozgrywać się w świecie podobnym do średniowiecza, jak Wiedźmin.