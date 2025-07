Szykuje się ogromny hit. Kultowa gra w formie serialu

Kultowa gra w formie serialu

Seria Wolfenstein ma sporo wspólnego z serialem The Man in the High Castle, który został wyprodukowany przez Amazona. W obu poznajemy historię, co by mogło się wydarzyć, gdyby naziści wygrali II Wojnę Światową i przejęli władzę niemal nad całym światem. Różnica polega na tym, że w grze więcej jest mistycyzmu i kwestii nadprzyrodzonych.