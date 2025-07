Sony zmienia taktykę. Posiadacze Xboxów i PC się ucieszą

Zupełnie jak Xbox

W realiach rynku gier, w którym gry ekskluzywne są relatywnie rzadko kupowane i drogie, Sony również zauważyło, że porzucanie innych platform generuje straty finansowe. Jeden z byłych kierowników Sony Interactive Entertainment, Shuhei Yoshida sam zauważył, że wydawanie gier na PC to praktycznie jak "drukowanie" pieniędzy. Sony od jakiegoś czasu zaczęło wydawać więcej gier na PC – seria Horizon (Zero Dawn, Forbidden West), God of War, The Last of Us, Spider-Man czy Helldivers 2 właśnie tam trafiły. Teraz niedługo Helldivers 2 dołączy też na Xboxa. Jak się okazuje, na tym Sony nie chce poprzestać.