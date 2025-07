Nintendo Switch 2 idzie jak burza. Bije poprzednika na głowę

Nintendo Switch 2 nie jest sprzętem idealnym. Konsola ma kilka mniejszych i większych wad , ale największą jej zaletą są bez wątpienia gry. To najwyraźniej wystarczy graczom, bo Switch 2 sprzedaje się bardzo dobrze.

Sprzedaż Nintendo Switch 2

W samej tylko Japonii w pierwszym miesiącu sprzedało się 1,5 mln egzemplarzy Nintendo Switch. To wynik osiągnięty tylko w sklepach i nie bierze pod uwagę modeli sprzedanych przez samo Nintendo, więc w praktyce rezultat powinien być jeszcze lepszy.

Szkło hartowane FROGGIEX FX-NS2-TG-9H do Nintendo Switch 2

Szkło hartowane FROGGIEX FX-NS2-TG-9H do Nintendo Switch 2

Walizka NACON do Nintendo Switch 2 Czarny

Walizka NACON do Nintendo Switch 2 Czarny

To najlepszy wyniki w Kraju Kwitnącej Wiśni od 1996 roku. Żadna inna konsola nie sprzedawała się tam tak szybko. Poprzedni rekord należał do Game Boy Advanced, który w pierwszym miesiącu osiągnął sprzedaż na poziomie 1,36 mln. To jednocześnie oznacza aż trzy razy szybszą sprzedaż niż pierwszy Switch, którego Japończycy kupili na premierę w liczbie 556 tys. egzemplarzy.