Reklamy zakazane. Politycy w panice

Unia wrzuciła takie wymagania, że nawet chytry Zuckerberg ich nie ogarnia

Według Meta, regulacje wprowadzają wymagania technicznie nie do wykonania, a w najlepszym wypadku nadmienie złożone wymagania dotyczące sposobu oznaczania, finansowania oraz targetowania reklam politycznych. Platforma argumentuje, że przepisy rodzą poważne wyzwania operacyjne i niejasności prawne, stawiając zwłaszcza mniejszych reklamodawców i partie w trudnej sytuacji.

Głośnik mobilny V-TONE Be Free Radio FM Czarny

Głośnik mobilny V-TONE Be Free Radio FM Czarny

Czego oczekuje Unia?

Nowa regulacja wymaga, by portale internetowe jasno oznaczały reklamy polityczne, ujawniały, kto je finansuje, ile kosztowały oraz do jakich wyborów lub kampanii się odnoszą. Informacje te muszą być publicznie dostępne i zgromadzone w specjalnych rejestrach. Co więcej, reklamy pochodzące od źródeł spoza UE będą całkowicie zakazane w ciągu trzech miesięcy przed jakimikolwiek wyborami lub referendami w Unii.