RCS 3.1 już dostępny. To lepsza jakość dźwięku i większa stabilność

Lepsze wiadomości głosowe w RCS

RCS , czyli Rich Communication Services , to standard wiadomości, który wreszcie zaczyna nabierać rozpędu. Duża w tym zasługa Apple'a, który w 2023 roku dołączył do niego. Teraz GSMA ogłosiło nową wersję standardu – RCS Universal Profile 3.1 .

Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Żółty

Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Żółty

Mniej frustracji przy słabym zasięgu

GSMA zapowiada też poprawki, które mają zwiększyć niezawodność RCS w sytuacjach, gdy telefon przeskakuje między siecią komórkową a Wi-Fi lub ma słaby zasięg . Do tej pory aplikacje RCS musiały być ciągle połączone z serwerem operatora, by odbierać wiadomości.

W nowej wersji to się zmienia. Teraz sieć będzie mogła po prostu wysłać powiadomienie push, kiedy pojawi się nowa wiadomość . To rozwiązanie znane z takich aplikacji, jak WhatsApp czy Telegram. Działa szybciej i zużywa mniej baterii .

Kolejny krok do unifikacji wiadomości

RCS powoli dojrzewa. Poprzednie wersje wprowadziły między innymi szyfrowanie end-to-end między iPhone’ami a smartfonami z Androidem oraz lepsze zarządzanie wiadomościami od firm . Google także nie próżnuje – w aplikacji Wiadomości w tym roku pojawiły się nowe funkcje: oznaczenia kontaktów z RCS , opcja "usuń dla wszystkich" , drzemka powiadomień i możliwość wysłania wiadomości do samego siebie .

RCS wciąż ma przed sobą sporo do nadrobienia. Jednak z każdą nową aktualizacją zbliża się do funkcjonalności najpopularniejszych komunikatorów. Universal Profile 3.1 to kolejny krok w tym kierunku.