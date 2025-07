Google zamyka swoją popularną usługę. Co poszło nie tak?

Google kończy działanie swojego popularnego narzędzia do skracania linków „goo.gl”

Usługa, uruchomiona w 2009 roku, umożliwiała tworzenie krótkich i wygodnych adresów URL z długich linków, co ułatwiało ich udostępnianie i śledzenie ruchu. Jednak już od 2018 roku Google zaprzestało przyjmowania nowych linków do skracania i zachęcało użytkowników do korzystania z Firebase Dynamic Links (FDL).