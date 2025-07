Chiny pokazały nowy układ. Zachód może spać spokojnie

Mowa o wydajności zbliżonej do GeForce RTX 4060

Oczywiście dotyczy to testów w OpenCL, co niekoniecznie przekłada się na osiągi w grach czy programach. Dodatkowo największym problemem będą zapewne sterowniki - już wcześniejsze GPU pokazały, że wspierają ledwie garstkę aplikacji. Mimo wszystko to spory postęp i krok w kierunku uniezależnienie się od Zachodu. Zwłaszcza, że takie parametry wystarczą do pracy biurowej, surfowania po sieci czy oglądania filmów i seriali.