Japonia prawie jak Polska. Tam fabryka powstanie, ale później

Ledwie wczoraj informowaliśmy Was, że Intel rezygnuje z budowy nowych fabryk w Niemczech oraz Polsce . Dzisiaj zaś mamy informacje z drugiej strony globu, a mowa o TSMC oraz zakładach w Japonii. Jak donoszą tamtejsze media, budowa FABu 23 Phase 2 w Kumamoto może zostać opóźniona nawet o 18 miesięcy.

Tajwańczycy wolą dmuchać na zimne i oszczędzić sobie strat

Typowy cykl budowy fabryki półprzewodników - od wylania fundamentów do uzyskania pierwszych testowych wafli krzemowych - trwa od 18 do 24 miesięcy. Jeżeli więc start prac przesunie się faktycznie o półtora roku, to pierwsze produkty komercyjne pojawią się dopiero w latach 2028-2029.