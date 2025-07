Intel wycofuje się z inwestycji w Polsce. Zakład nie powstanie

Nie będzie inwestycji Intela w Polsce

W najnowszych wynikach finansowych za drugi kwartał 2025 roku Intel zapowiedział liczba cięcia finansowe. Dotyczą one między innymi planowanych inwestycji, w tym również zakładu w Polsce. Ten ostatecznie nie powstanie. Placówka miała przyczynić się do powstania aż 2 tys. nowych miejsc pracy.

Rezygnacja z planów jest związana z ogromnymi problemami Intela. Tylko w zeszłym roku firma straciła aż 60 proc. swojej wartości. Był to największy spadek w historii. Co prawda w tym roku Niebiescy notują już wzrost na poziomie 13 proc., ale nadal daleko firmie do czasów świetności.