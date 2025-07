AMD ma nowe procesory. Ceny zaczynają się od 6669 złotych

AMD zapowiedziało oficjalnie nowe procesory w ramach rodziny Ryzen Threadripper 9000. Mowa o układach stworzonych z myślą o stacjach roboczych i serwerach, które korzystają z najnowszej litografii Zen5 oraz gniazda sTR5. Na start planowane są trzy modele - Ryzen Threadripper 9960X, Ryzen Threadripper 9970X oraz Ryzen Threadripper 9980X.

Debiut w sklepach zapowiedziano na 31 lipca 2025

Dostajemy tutaj maksymalnie 64 rdzenie i 128 wątków pracujących z taktowaniem bazowym 3,2 GHz i do 5,4 GHz w trybie Boost. Dopełnia to 256 MB pamięci podręcznej, do 80 Linii PCIe 5.0 oraz czterokanałowy kontroler DDR5 wspierający moduły do 6400 MT/s. Wszystko to przy deklarowanym TDP 350 W, ale dotyczy to tylko podstawowych parametrów.

Według wewnętrznych pomiarów AMD, model Ryzen Threadripper 9980X oferuje od 23 do 108% wyższą wydajność niż Intel Xeon W9-3595X. Zaś Ryzen Threadripper 9970X jest od 10 do 137% lepszy niż Xeon W9-3575X. Mimo, że mowa o zeszłorocznych CPU od Niebieskich, to i tak robi to wrażenie. Z ocenami jednak najlepiej wstrzymać się do niezależnych testów.

pamięć podręczna TDP Ryzen Threadripper 9980X 64 / 128 3,2 / do 5,4 GHz 256 MB 350 W Ryzen Threadripper 9970X 32 / 64 4,0 / do 5,4 GHz 128 MB 350 W Ryzen Threadripper 9960X 24 / 48 4,2 / do 5,4 GHz 128 MB 350 W