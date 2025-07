WhatsApp przypomni zapominalskim. Wystarczy kliknąć

Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie przeczytał wiadomości, stwierdził, że odpisze na nią później i ostatecznie o tym zapomniał. Zdarzyło się to nam wszystkim. WhatsApp znalazł sposób na rozwiązanie tego problemu.

Zapomniałeś? WhatsApp przypomni

Nowość jak na razie pojawiła się w wersji beta aplikacji, ale wkrótce — jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem — powinna trafić również do stabilnego wydania. Na czym polega? Wystarczy tylko przytrzymać palec na wybranej wiadomości, aby pojawiło się okno z wyborem opcji "przypomnij mi". Dzięki niej można ustawić przypomnienie za 2, 8 lub 24 godziny.

Taka wiadomość zostanie oznaczona ikoną dzwonka, więc możemy ją zauważyć nawet jeszcze przed zaplanowanym przypomnieniem. Jeśli tego nie zrobimy, to w wyznaczonym czasie otrzymamy powiadomienie push. Całkiem proste, a jednocześnie skuteczne, o ile zapominalscy będą pamiętać o ustawieniu przypomnienia.

Poza tym WhatsApp chce wprowadzić też funkcje automatycznego przypominania o nieprzeczytanych wiadomościach. W takim wypadku aplikacja co jakiś czas ma wysyłać powiadomienia, że wciąż nie sprawdziliśmy, co napisała do nas osoba, z którą często rozmawiamy.