Intel może wycofać się z wyścigu. Wszystko zależy od jednej rzeczy

Intel przyznał, że może spowolnić lub nawet całkowicie porzucić rozwój nadchodzącej litografii Intel 14A . To pierwszy przypadek, w którym amerykański gigant rozważa wycofanie się z wyścigu o najbardziej zaawansowane węzły technologiczne, co tylko umocni pozycję TSMC .

Taki krok może pozwolić na zaoszczędzenie miliardów dolarów

Stanowi to istotną zmianę w podejściu Intela - od technologii rozwijanych w pierwszej kolejności, do strategii opartej na realnym zapotrzebowaniu rynkowym , gdzie nowe procesy muszą wykazać komercyjną opłacalność jeszcze przed rozpoczęciem masowej produkcji i zakupem niezbędnych narzędzi litograficznych.

Trudno się temu dziwić. Rozwój technologii klasy 1,4 nm to ogromne koszty. W 2024 roku Intel wydał 16,5 miliarda dolarów na R&D, z czego znaczna część przypadła właśnie na rozwój 18A, 18A-P, 14A oraz innych węzłów. Każda z wymaganych maszyn ASML Twinscan EXE:5000/5200 High-NA EUV kosztuje około 380 milionów dolarów .

Jednak nawet jeśli Intel ostatecznie zdecyduje się zrezygnować z 14A i następców, to nadal będzie kontynuować produkcję części układów w oparciu o własne, istniejące już węzły - przynajmniej do 2030 roku. Nie wiadomo jaki wpływ na marże Intela będzie miało przeniesienie najbardziej zaawansowanej produkcji do zewnętrznych podmiotów.