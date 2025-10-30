SkyShowtime: będzie kontynuacja serialowego hitu. Z Podhala na Górny Śląsk
SkyShowtime ogłasza powstanie kontynuacji serialu „Śleboda”. „Pionek” będzie drugą częścią opowieści, w której centrum znajdują się antropolożka Anka Serafin oraz dziennikarz Sebastian Strzygoń. Tym razem fabuła przeniesie nas na Górny Śląsk.
Serial „Pionek” (tytuł roboczy) zostanie oparty na drugiej części popularnej serii etno-kryminałów autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego opublikowanej pod tym samym tytułem. W rolach głównych ponownie zobaczymy Marię Dębską (Anka Serafin) oraz Macieja Musiała (Sebastian Strzygoń). Za reżyserię ponownie odpowiadać będą Michał Gazda wspólnie z Bartoszem Blaschke.
Serial „Śleboda”, którego akcja rozgrywała się na Podhalu, miał swoją premierę pod koniec 2024 roku i przyciągnął przed ekrany niemal połowę subskrybentów serwisu w Polsce, z czego blisko 90% z nich kontynuowało oglądanie serialu po obejrzeniu pierwszego odcinka. Serial nominowany był do Polskich Nagród Filmowych ORŁY 2025 w kategorii najlepszy filmowy serial fabularny, a także do nagrody Gildii Scenarzystów Polskich za najlepszy scenariusz serialu fabularnego.
Tak dobre przyjęcie serialu skłoniło SkyShowtime do podjęcia decyzji o kontynuacji. Zdjęcia do serialu „Pionek” rozpoczną się jeszcze w tym roku. Tym razem akcja przenosi się na Górny Śląsk, gdzie dochodzi do zabójstwa młodej kobiety. W tle pojawia się seryjny morderca – Wampir z Szombierek – który przed laty zabijał kobiety w Bytomiu, Gliwicach i Zabrzu. Skazany za te zbrodnie niedługo wyjdzie na wolność, a Sebastian i Anka wracają do sprawy. Więcej szczegółów dotyczących projektu podanych zostanie w późniejszym czasie.