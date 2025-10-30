SkyShowtime: będzie kontynuacja serialowego hitu. Z Podhala na Górny Śląsk

Serial „Pionek” (tytuł roboczy) zostanie oparty na drugiej części popularnej serii etno-kryminałów autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego opublikowanej pod tym samym tytułem. W rolach głównych ponownie zobaczymy Marię Dębską (Anka Serafin) oraz Macieja Musiała (Sebastian Strzygoń). Za reżyserię ponownie odpowiadać będą Michał Gazda wspólnie z Bartoszem Blaschke.

Serial „Śleboda”, którego akcja rozgrywała się na Podhalu, miał swoją premierę pod koniec 2024 roku i przyciągnął przed ekrany niemal połowę subskrybentów serwisu w Polsc e, z czego blisko 90% z nich kontynuowało oglądanie serialu po obejrzeniu pierwszego odcinka. Serial nominowany był do Polskich Nagród Filmowych ORŁY 2025 w kategorii najlepszy filmowy serial fabularny, a także do nagrody Gildii Scenarzystów Polskich za najlepszy scenariusz serialu fabularnego.

Tak dobre przyjęcie serialu skłoniło SkyShowtime do podjęcia decyzji o kontynuacji. Zdjęcia do serialu „Pionek” rozpoczną się jeszcze w tym roku. Tym razem akcja przenosi się na Górny Śląsk, gdzie dochodzi do zabójstwa młodej kobiety. W tle pojawia się seryjny morderca – Wampir z Szombierek – który przed laty zabijał kobiety w Bytomiu, Gliwicach i Zabrzu. Skazany za te zbrodnie niedługo wyjdzie na wolność, a Sebastian i Anka wracają do sprawy. Więcej szczegółów dotyczących projektu podanych zostanie w późniejszym czasie.