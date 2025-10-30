Samsung wchodzi z buta. Twoja przeglądarka ma problem

Do tej pory Samsung Internet był znany głównie użytkownikom smartfonów Galaxy. To jedna z najpopularniejszych przeglądarek na Androida, ceniona za szybkość i funkcje chroniące prywatność. Teraz Samsung idzie o krok dalej. Firma właśnie ogłosiła start beta testów Samsung Internet na komputery z systemem Windows.

Takiego ruchu mało kto się spodziewał. Rynek przeglądarek na PC wydaje się zabetonowany przez takie tytuły, jak Chrome, Edge czy Firefox. Samsung uważa jednak, że ma w ręku kilka asów, które mogą przekonać do siebie użytkowników.

Synchronizacja to dopiero początek

Podstawą nowej strategii Samsunga jest ekosystem. Przeglądarka na PC ma idealnie współpracować z tą, którą masz na telefonie. Oznacza to pełną synchronizację zakładek, historii przeglądania, a nawet zapisanych haseł dzięki Samsung Pass. Hmmm... Inne przeglądarki (np. Edge) też sobie z tym świetnie radzą.

Co ciekawe, pojawi się też funkcja płynnego przechodzenia między urządzeniami. Czytasz artykuł na smartfonie w autobusie? Wracasz do domu, otwierasz laptopa, a przeglądarka pyta, czy chcesz kontynuować w tym samym miejscu. To mała rzecz, a potrafi znacząco ułatwić życie. Samsung informuje, że zadbał też o bezpieczeństwo. Funkcja Smart anti-tracking ma blokować mechanizmy śledzące, a specjalny panel prywatności pozwoli zarządzać ochroną w czasie rzeczywistym.

Prawdziwa magia to Galaxy AI

Najciekawiej robi się jednak, gdy do gry wchodzi sztuczna inteligencja. Samsung Internet na PC jest zintegrowany z Galaxy AI. Na start dostajemy dwie kluczowe funkcje znane z telefonów. Pierwsza to Asystent Przeglądania, który potrafi streścić dowolną, nawet bardzo długą stronę internetową do kilku kluczowych punktów.

Druga funkcja to błyskawiczne tłumaczenie całych witryn. Wyobraź sobie długi, skomplikowany artykuł po angielsku. Jedno kliknięcie i masz przed sobą zwięzłe podsumowanie po polsku. To może całkowicie zmienić sposób, w jaki szukamy informacji w sieci. Samsung zapowiada, że to dopiero początek i przeglądarka z czasem stanie się inteligentną platformą, która będzie przewidywać nasze potrzeby.