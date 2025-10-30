Razer i Valve łączą siły. To gratka dla fanów Counter-Strike'a

Firma Razer połączyła siły z Valve, aby zaprezentować limitowaną kolekcję Razer x Counter-Strike 2. Najsłynniejszy skin dla cyfrowej broni - Dragon Lore - trafia ze świata gry do rzeczywistości, ozdabiając zatrzęsienie znanych i cenionych sprzętów dla graczy. Dostajemy zestaw słuchawkowy, klawiaturę, myszkę, dużą podkładkę i fotel kubełkowy.

Nakład jest ograniczony, a ceny wygórowane

Dragon Lore to nie tylko ikona współczesnego Counter-Strike’a, ale także symbol rywalizacji e-sportowej. Nowa kolekcja to hołd dla ponad dwudziestoletniej historii gry oraz jej społeczności, dając graczom możliwość sięgnięcia po styl i wydajność najwyższej klasy.

W limitowanej serii znalazły się takie produkty jak:

Razer BlackShark V3 Pro - Counter-Strike 2 Edition: bezprzewodowy headset z mikrofonem HyperClear Super Wideband i profesjonalnymi profilami dźwiękowymi pod CS2.

bezprzewodowy headset z mikrofonem HyperClear Super Wideband i profesjonalnymi profilami dźwiękowymi pod CS2. Razer Huntsman V3 Pro TKL - Counter-Strike 2 Edition: esportowa klawiatura wyposażona w przełączniki optyczne 2. generacji, tryb Rapid Trigger oraz regulację czułości.

esportowa klawiatura wyposażona w przełączniki optyczne 2. generacji, tryb Rapid Trigger oraz regulację czułości. Razer Viper V3 Pro - Counter-Strike 2 Edition: ultralekka (54 g) i szybka myszka z pollingiem 8000 Hz, sensorem Focus Pro 35K oraz przełącznikami Optical Mouse Switches Gen-3.

ultralekka (54 g) i szybka myszka z pollingiem 8000 Hz, sensorem Focus Pro 35K oraz przełącznikami Optical Mouse Switches Gen-3. Razer Gigantus V2 - Large - Counter-Strike 2 Edition: precyzyjna, miękka mata pod mysz zoptymalizowana pod płynne ruchy.

precyzyjna, miękka mata pod mysz zoptymalizowana pod płynne ruchy. Razer Iskur V2 X - Counter-Strike 2 Edition: ergonomiczny fotel gamingowy zapewniający komfort podczas długich rozgrywek.