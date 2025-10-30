mBank wjeżdża z nowością. Ten pierścień zastąpi Ci kartę i zegarek

Gadżety ubieralne już dawno przestały być tylko opaskami fitness. Dziś mamy na rynku zaawansowane smartwatche, ale prawdziwa rewolucja kryje się w czymś znacznie mniejszym. Mowa o inteligentnym pierścieniu Niceboy Oone Ultra, który właśnie dzięki mBankowi trafia do Polski. I to w wielkim stylu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zapłać palcem. Dosłownie

Główną i najciekawszą funkcją jest oczywiście możliwość płacenia. Producent chwali się, że jest to pierwszy na świecie smart ring, który łączy płatności zbliżeniowe z monitoringiem zdrowia. Wystarczy, że w aplikacji Niceboy Pay (dla Androida i iOS) dodasz swoją kartę Mastercard z mBanku. Potem możesz iść na zakupy bez portfela, telefonu i zegarka. Po prostu przykładasz palec z pierścieniem do terminala i gotowe.

Co ważne, płatność zadziała nawet wtedy, gdy bateria w gadżecie się rozładuje. To spora przewaga nad smartwatchem. Na razie usługa działa wyłącznie z kartami Mastercard w mBanku. Ma tak pozostać do marca 2026 roku, więc klienci tego banku mają swoistą wyłączność. Urządzenie kosztuje 699 zł.

Twój osobisty asystent zdrowia

Niceboy One Ultra to jednak coś więcej niż tylko karta płatnicza na palcu. Pierścień naszpikowano czujnikami, które przez całą dobę monitorują kluczowe parametry życiowe. Urządzenie mierzy tętno, natlenienie krwi (SpO2), a nawet temperaturę ciała i poziom stresu.

Wszystkie dane trafiają prosto do aplikacji w Twoim telefonie. Gadżet radzi sobie też z analizą snu, pokazując jego długość, poszczególne fazy i ocenę jakości Twojego wypoczynku. Dla aktywnych osób przygotowano ponad 150 trybów sportowych, które śledzą kroki, spalone kalorie czy przebyty dystans.

Jeśli chodzi o wykonanie, mamy tu do czynienia z lekką i hipoalergiczną ceramiką cyrkonową. Pierścień jest wodoodporny (norma 5 ATM), więc bez problemu można iść z nim na basen. Bateria? Według producenta wystarcza na 7 dni pracy. Ładowanie odbywa się za pomocą dołączonego etui i trwa około czterech godzin.