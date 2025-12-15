Google Chrome jeszcze lepszy? Tego typu zmiany powinny nas ucieszyć

Google ulepsza Chrome?

Google testuje nowy panel boczny oparty na sztucznej inteligencji w przeglądarce Chrome. Połączył Google Lens z natywnym panelem bocznym przeglądarki, obsługującym sztuczną inteligencję. Na ten moment, rozwiązanie to pojawia się w Chrome Canary, eksperymentalnym środowisku, w którym Google testuje nowe funkcje, zanim udostępni je wszystkim użytkownikom.

Największą zmianą jest to, że Lens nie działa już jako samodzielne narzędzie do wyszukiwania obrazów. Zamiast tego uruchamia teraz pełny interfejs AI Chrome'a bezpośrednio w panelu bocznym. W ten sposób łączy ze sobą wyszukiwanie obrazów, czytanie stron i czat w jednym miejscu. I to może być naprawdę bardzo wygodne.

W tej nowej proponowanej konfiguracji aktywacja Lens nie ogranicza się jedynie do podświetlenia zdjęcia. Otwiera panel AI po prawej stronie. Panel ten oferuje okno czatu, sugerowane pytania i szybkie akcje. Co więcej, jest on w stanie odczytać aktualnie przeglądaną stronę internetową, co oznacza, że użytkownicy mogą zadawać pytania dotyczące artykułu, nie opuszczając karty.

W przeprowadzanych testach, od razu AI obsługuje podsumowania i kontekst, utrzymując wszystko w jednym wątku. Łączy się także z szerszym systemem sztucznej inteligencji Chrome, co oznacza jedno — wyszukiwanie wizualne i czaty są w końcu w tej samej historii. A do tego zmierza Google, aby wszystko było jednym płynnym doświadczeniem.