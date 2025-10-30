Żabka odpala nową usługę. Uporasz się z badziewiem

Żabka uruchamia Izidrop – nową usługę logistyki e-commerce

Kluczem do atrakcyjności Izidrop ma być wykorzystanie rozbudowanej platformy logistycznej Grupy Żabka do świadczenia konkurencyjnej cenowo usługi dostarczania przesyłek. Jak podkreślił Blicharski, produkt będzie się wyróżniał na tle dostępnych już na rynku rozwiązań, oferując znacznie niższe koszty dzięki wykorzystaniu własnej infrastruktury logistycznej sieci.​

Usługa będzie działać dwukierunkowo – poza zwrotami obejmie również odbiory przesyłek. Co istotne, Izidrop zostanie otwarta dla podmiotów trzecich, co oznacza, że będą mogli z niej korzystać wszyscy sprzedawcy e-commerce, niezależnie od tego, czy współpracują już z Żabką w zakresie odbioru przesyłek.​

Kupiłeś badziewie? Odeślij używając Żappki

Nowa usługa ma stać się częścią cyfrowego ekosystemu convenience Grupy Żabka i zostanie zintegrowana z aplikacją Żappka. Dzięki temu klienci będą mogli korzystać z niej w punktach Żabki podczas zakupów, odbiorów oraz – przede wszystkim – zwrotów zamówionych przez internet produktów.​

Z drugiej strony, firmy e-commerce będą mogły włączyć Izidrop do swojego portfolio partnerów logistycznych, oferując klientom wygodną opcję zwrotu towarów w jednym z ponad 12 tysięcy sklepów Żabka w całej Polsce.​

Start to prawdopodobnie najbliższe tygodnie

Projekt będzie ruszał w najbliższym czasie i dość szybko po uruchomieniu obejmie całą sieć Żabka. Równolegle Żabka rozwija również usługę płatności odroczonych typu "kup teraz, zapłać później", znaną jako Żappo. Rozwiązanie umożliwia opóźnienie płatności za zakupy w Żabce na kilkanaście czy kilkadziesiąt dni.