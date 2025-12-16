InPost rozdaje darmowe AI. Sprawdź aplikację, bo warto

Sztuczna inteligencja w aplikacji InPost

Rafał Brzoska po raz kolejny udowadnia, że nie lubi stać w miejscu. Prezes InPostu ogłosił właśnie na LinkedIn start nowej akcji o nazwie "Nakarm Bielika". Jeśli masz w telefonie aplikację InPost Mobile, zyskasz dostęp do zaawansowanego czata AI. I to zupełnie za darmo.

Firma udostępnia swoim użytkownikom model językowy Bielik AI. Nie jest to jednak zwykła ciekawostka. To element szerszej strategii, która ma na celu zbudowanie silnej, polskiej odpowiedzi na zagraniczne modele językowe.

Porozmawiaj z Bielikiem i pomóż nauce

Mechanizm jest prosty. W aplikacji pojawia się specjalne miejsce, gdzie można prowadzić konwersacje z wirtualnym asystentem. Użytkownicy mogą z tego korzystać nieodpłatnie, ale w zamian "karmią" model. Każda interakcja i każde zadane pytanie mają pomóc w ulepszaniu algorytmu.

Twórcom zależy na tym, aby Bielik lepiej rozumiał polski kontekst. Chodzi tu o nasze niuanse językowe, kulturę oraz realia społeczne. Zagraniczne modele, choć potężne, często gubią się w naszej specyfice. Bielik ma być inny – bardziej "nasz".

Co ważne, wersja dostępna w aplikacji InPostu ma funkcję, której często brakuje darmowym konkurentom. Model ma dostęp do danych z Internetu w czasie rzeczywistym. To unikalna cecha, dostępna obecnie wyłącznie dla użytkowników tej aplikacji.

Brzoska stawia na cyfrową suwerenność

Decyzja o wdrożeniu AI do aplikacji kurierskiej nie jest przypadkowa. InPost oficjalnie został strategicznym mecenasem Fundacji SpeakLeash, która stoi za stworzeniem modelu Bielik. Współpraca ta wykracza daleko poza zwykły sponsoring.

Rafał Brzoska osobiście zaangażował się w projekt. Został on przewodniczącym Rady Biznesowej, która ma wspierać rozwój polskiej sztucznej inteligencji. W składzie tego gremium znaleźli się też przedstawiciele takich firm, jak Google Cloud Poland czy Deviniti. Celem jest budowa cyfrowej suwerenności Polski.

Szef InPostu podkreśla, że w czasach globalnej dominacji AI, własne technologie są kluczowe. Pozwalają one na utrzymanie danych w kraju i działanie zgodne z naszymi regulacjami. Projekt "Nakarm Bielika" ma być cegiełką do budowy modelu zdolnego konkurować z najlepszymi rozwiązaniami na świecie.

Zaktualizuj aplikację i "Nakarm Bielika"