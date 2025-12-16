Wyszukiwarka Google rezygnuje z tego elementu. Będzie zmiana
Google w ciągu ostatniego czasu przeszedł sporo zmian, dodając do swoich aplikacji i usług funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Trzeba przyznać, że pod tym kątem, to był całkiem udany rok także dla wyszukiwarki.
Zmiana na plus?
Wyszukiwarka od dawna pozostaje prosta, oferując użytkownikom minimalistyczny, łatwy w obsłudze interfejs. Wystarczy wpisać zapytanie i gotowe. I choć interfejs raczej się nie zmienia, to jednak wprawne oko użytkownika prędzej, czy później, zauważy, że ikona lupy została usunięta i zastąpiona symbolem "+". Zmiana ta, jak podaje 9to5Google, ma zwiększyć funkcjonalność wyszukiwarki.
Klikając lupę, można również zobaczyć popularne wyszukiwania, co jest świetnym sposobem na zainspirowanie się, a także na zabicie czasu. Zastąpienie jej "+" umożliwi też użytkownikom przesłanie obrazu lub pliku.
Nie jest to zupełnie nowa funkcja w wyszukiwarce. Wcześniej była ona ukryta w trybie AI. Wybierając go, także zobaczymy symbol plusa, który umożliwia dostęp do tych samych funkcji. Po przesłaniu obrazu lub pliku możemy o nie zapytać Google, wówczas dostaniemy wszelkie potrzebne informacje.
Nie jest to jakaś wielka zmiana, która wpłynie na nasze zachowanie w wyszukiwarce. To jedynie sposób, aby narzędzia sztucznej inteligencji Google'a trafiły do większej liczby osób.
Zmiana ta jest testowana jeszcze w Stanach Zjednoczonych, ale jak można się domyślać, wkrótce pojawi się i u nas.