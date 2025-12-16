Aplikacje

Wyszukiwarka Google rezygnuje z tego elementu. Będzie zmiana

Google w ciągu ostatniego czasu przeszedł sporo zmian, dodając do swoich aplikacji i usług funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Trzeba przyznać, że pod tym kątem, to był całkiem udany rok także dla wyszukiwarki. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:55
Zmiana na plus?

Wyszukiwarka od dawna pozostaje prosta, oferując użytkownikom minimalistyczny, łatwy w obsłudze interfejs. Wystarczy wpisać zapytanie i gotowe. I choć interfejs raczej się nie zmienia, to jednak wprawne oko użytkownika prędzej, czy później, zauważy, że ikona lupy została usunięta i zastąpiona symbolem "+". Zmiana ta, jak podaje 9to5Google, ma zwiększyć funkcjonalność wyszukiwarki.

Klikając lupę, można również zobaczyć popularne wyszukiwania, co jest świetnym sposobem na zainspirowanie się, a także na zabicie czasu. Zastąpienie jej "+" umożliwi też użytkownikom przesłanie obrazu lub pliku.

Nie jest to zupełnie nowa funkcja w wyszukiwarce. Wcześniej była ona ukryta w trybie AI. Wybierając go, także zobaczymy symbol plusa, który umożliwia dostęp do tych samych funkcji. Po przesłaniu obrazu lub pliku możemy o nie zapytać Google, wówczas dostaniemy wszelkie potrzebne informacje. 

Nie jest to jakaś wielka zmiana, która wpłynie na nasze zachowanie w wyszukiwarce. To jedynie sposób, aby narzędzia sztucznej inteligencji Google'a trafiły do większej liczby osób. 

Zmiana ta jest testowana jeszcze w Stanach Zjednoczonych, ale jak można się domyślać, wkrótce pojawi się i u nas. 

Image
telepolis
wyszukiwarka Google Google wyszukiwarka Wyszukiwarka Google nowe funkcje google ma AI w wyszukiwarce Wyszukiwarka Google z AI
Zródła zdjęć: Creative Salim / Shutterstock
Źródła tekstu: androidpolice.com