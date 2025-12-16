Mapy Google przywracają usuniętą rok temu funkcję. W dobrym momencie

Gigant zmienia zdanie

Jeśli chodzi o tę szczególną funkcję, to gigant technologiczny lubi w tej kwestii zmieniać zdanie. Daje, usuwa i przywraca. Jednak wszystko wskazuje na to, że ostatecznie, chce jednak zachęcić narciarzy i snowboardzistów do korzystania z Map Google. A trzeba przyznać, że większość miłośników sportów zimowych uważała to za bardzo przydatne narzędzie, które pomagało im planować wyjazdy w sezonie.

Funkcja zniknęła z aplikacji w 2024 roku i wszystko wskazywało na to, że Google całkowicie ją porzuciło. Jednak nic bardziej mylnego. Opcja ta, w uaktualnionej wersji, jest już dostępna w kilku narciarskich ośrodkach. A wszystko na to wskazuje, że to dopiero początek jej wdrażania.

Przypomnijmy, że trasy narciarskie, wyciągi i schroniska zaczęły pojawiać się w aplikacji w 2013 roku, w ramach eksperymentu. Z czasem jednak wprowadzone dane okazały się nieaktualne i niedokładne. W związku z tym, Google zdecydowało się usunąć funkcję z Map Google w 2024 roku. Teraz zza oceanu dopływają do nas wieści, że firma ponownie zmieniła zdanie:

Wiele osób tęskniło za informacjami o stokach w Mapach Google, dlatego tej zimy przywracamy wyciągi i trasy narciarskie. Zobaczycie aktualne informacje o stokach, zaczynając od popularnych ośrodków w Ameryce i Europie. oznajmił rzecznik Google.