Ten odkurzacz myjący do dywanów i samochodu jest tańszy, niż usługa mycia, a wysyłają go z Polski
Profesjonalne pranie dywanów lub wnętrza samochodu to spory wydatek. Mowa tu często o nawet kilkuset złotych za usługę.
Okazuje się jednak, że można oszczędzić kupując odkurzacz piorący. Zwłaszcza że ten konkretny może się zwrócić po zaledwie jednym użyciu. A to dlatego, że kosztuje on jedyne 250,52 zł. Co więcej, jest on dostępny w darmowej dostawie i wysyłany z Polski. Tym samym, jeśli go zamówisz, to powinien do Ciebie dotrzeć jeszcze przed świętami. Akurat w czas, aby wyczyścić wszystkie dywany, chodniki i wnętrze auta.
Odkurzacz Jamaky
Odkurzacz ten działa z mocą 450 W i oferuje moc ssącą na poziomie 15 kPa. Oferuje on litrowy zbiornik na wodę czystą / wodę z detergentem oraz 0,55 litrowy na wodę brudną. Jest to połączenie myjki, szczotki i odkurzacza, dzięki czemu myte powierzchnie nie wymagają suszenia po całym procesie. A wszystko to za jedyne 250,52 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.