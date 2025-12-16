Sprzęt

Ten odkurzacz myjący do dywanów i samochodu jest tańszy, niż usługa mycia, a wysyłają go z Polski

Profesjonalne pranie dywanów lub wnętrza samochodu to spory wydatek. Mowa tu często o nawet kilkuset złotych za usługę.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:59
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Ten odkurzacz myjący do dywanów i samochodu jest tańszy, niż usługa mycia, a wysyłają go z Polski

Okazuje się jednak, że można oszczędzić kupując odkurzacz piorący. Zwłaszcza że ten konkretny może się zwrócić po zaledwie jednym użyciu. A to dlatego, że kosztuje on jedyne 250,52 zł. Co więcej, jest on dostępny w darmowej dostawie i wysyłany z Polski. Tym samym, jeśli go zamówisz, to powinien do Ciebie dotrzeć jeszcze przed świętami. Akurat w czas, aby wyczyścić wszystkie dywany, chodniki i wnętrze auta.

Dalsza część tekstu pod wideo
Jamaky Odkurzacz piorący tańszy od prania

Odkurzacz Jamaky

Odkurzacz ten działa z mocą 450 W i oferuje moc ssącą na poziomie 15 kPa. Oferuje on litrowy zbiornik na wodę czystą / wodę z detergentem oraz 0,55 litrowy na wodę brudną. Jest to połączenie myjki, szczotki i odkurzacza, dzięki czemu myte powierzchnie nie wymagają suszenia po całym procesie. A wszystko to za jedyne 250,52 zł

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Odkurzacz piorący BISSELL SpotClean Plus 3724N
Odkurzacz piorący BISSELL SpotClean Plus 3724N
-373.69 zł
1099 zł - najniższa cena
Kup teraz 725.31 zł
Odkurzacz piorący MPM MOD-49 z funkcją pary
Odkurzacz piorący MPM MOD-49 z funkcją pary
-91.01 zł
769.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 678.98 zł
Odkurzacz piorący THOMAS Amfibia Pro 4 All
Odkurzacz piorący THOMAS Amfibia Pro 4 All
0 zł
1999 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Advertisement
Jamaky Odkurzacz piorący tańszy od prania

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
Odkurzacze odkurzacz piorący Jamaky
Zródła zdjęć: Aliexpress