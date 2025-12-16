Ten odkurzacz myjący do dywanów i samochodu jest tańszy, niż usługa mycia, a wysyłają go z Polski

Okazuje się jednak, że można oszczędzić kupując odkurzacz piorący. Zwłaszcza że ten konkretny może się zwrócić po zaledwie jednym użyciu. A to dlatego, że kosztuje on jedyne 250,52 zł. Co więcej, jest on dostępny w darmowej dostawie i wysyłany z Polski. Tym samym, jeśli go zamówisz, to powinien do Ciebie dotrzeć jeszcze przed świętami. Akurat w czas, aby wyczyścić wszystkie dywany, chodniki i wnętrze auta.