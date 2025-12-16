Ten projektor z AliExpress to prawdziwy hit: jest tani, jasny i z wysyłką z Polski

No dobrze, nie jedną, a szereg wad. Jedna jest jednak kluczowa: niska jasność. Często poniżej 200 ANSI Lumenów. Tym samym korzystnie z nich jest możliwe jedynie niemal w całkowitej ciemności. Jednak Magcubic 360​​​​° zgodnie z obietnicami producenta oferuje jasność aż 650 ANSI Lumenów. Natomiast zdaniem użytkowników jest to naprawdę jasny projektor na tle innych z tej półki cenowej. Co nie oznacza, że jest szczególnie jasnym projektorem i wciąż warto zadbać o zacienienie.

Magcubic 360​​​​°

Kolejnym plusem ma być rozdzielczość. Te ma wynosić 1080p, kiedy standardem jest 720p w tak tanich konstrukcjach. Producent chwali się obsługą treści 4K, a nawet 8K - zależnie od miejsca opisu. Jednak wedle komentarzy użytkowników przy 4K już pojawiają się problemy z płynnością na YouTube. Bo tak, projektor ma na pokładzie Androida, a także Wi-Fi i Bluetooth. Mimo to warto traktować go głównie jako projektor, do którego podpinamy zewnętrzne źródło, gdyż nie jest to demon szybkości. Pamiętajmy jednak, że sprzęt ten kosztuje jedyne 310,62 zł.