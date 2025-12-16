Ten projektor z AliExpress to prawdziwy hit: jest tani, jasny i z wysyłką z Polski
Tanie projektory z chin mają jedną wadę. Ten ma być jej pozbawiony.
No dobrze, nie jedną, a szereg wad. Jedna jest jednak kluczowa: niska jasność. Często poniżej 200 ANSI Lumenów. Tym samym korzystnie z nich jest możliwe jedynie niemal w całkowitej ciemności. Jednak Magcubic 360° zgodnie z obietnicami producenta oferuje jasność aż 650 ANSI Lumenów. Natomiast zdaniem użytkowników jest to naprawdę jasny projektor na tle innych z tej półki cenowej. Co nie oznacza, że jest szczególnie jasnym projektorem i wciąż warto zadbać o zacienienie.
Magcubic 360°
Kolejnym plusem ma być rozdzielczość. Te ma wynosić 1080p, kiedy standardem jest 720p w tak tanich konstrukcjach. Producent chwali się obsługą treści 4K, a nawet 8K - zależnie od miejsca opisu. Jednak wedle komentarzy użytkowników przy 4K już pojawiają się problemy z płynnością na YouTube. Bo tak, projektor ma na pokładzie Androida, a także Wi-Fi i Bluetooth. Mimo to warto traktować go głównie jako projektor, do którego podpinamy zewnętrzne źródło, gdyż nie jest to demon szybkości. Pamiętajmy jednak, że sprzęt ten kosztuje jedyne 310,62 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.