Ceny Raspberry Pi znowu w górę. Wszystkiemu winny kryzys DRAM
Mamy złe wieści dla domowych majsterkowiczów i fanów Linuksa. Najpopularniejszy na świecie SBC kolejny raz drożeje i to sporo.
Zaledwie dwa miesiące od czasu grudniowych podwyżek, Raspberry Pi Foundation poinformowało dzisiaj o kolejnej zmianie cen "Malinek". Dotyczy to niemal wszystkich wariantów Raspberry Pi 4 oraz Raspberry Pi 5 oraz ich wersji Compute Module, a skok jest jeszcze większy niż ostatnio. Mowa o różnicach od 10 do 60 dolarów, czyli około 35-215 złotych na sztuce.
Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi 3 i starsze zachowują swoje ceny
Powodem oczywiście jest szaleństwo na AI, które wysysa z rynku kości DRAM. Dostęp do pamięci staje się coraz trudniejszy, a to przekłada się na ich ceny. Produkcja Raspberry Pi staje się po prostu coraz droższa.
Opisywane zmiany dotyczą też Raspberry Pi 500 i 500+, ale nie Raspberry Pi 400, które pozostaje najtańszym komputerem typu AIO Brytyjczyków. Co więcej, udało się zachować stare ceny Raspberry Pi 4 i 5 w wersji 1 GB.
|Model
|Premierowe MSRP
|Nowe MSRP
|Raspberry Pi 4 (4 GB)
|55 USD
|75 USD
|Raspberry Pi 4 (8 GB)
|75 USD
|115 USD
|Raspberry Pi 5 (2 GB)
|50 USD
|65 USD
|Raspberry Pi 5 (4 GB)
|60 USD
|85 USD
|Raspberry Pi 5 (8 GB)
|80 USD
|125 USD
|Raspberry Pi 5 (16 GB)
|120 USD
|205 USD
Nie przewiduje się żadnych podwyżek dla Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi 3 i innych starszych modeli. Po pierwsze korzystają one z typu pamięci, który nie nadaje się do pracy z AI. Po drugie Raspberry Pi Foundation zapewnia, że ma zapasy LPDDR2, które wystarczą na kilka lat produkcji.