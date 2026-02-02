Sprzęt

Ceny Raspberry Pi znowu w górę. Wszystkiemu winny kryzys DRAM

Mamy złe wieści dla domowych majsterkowiczów i fanów Linuksa. Najpopularniejszy na świecie SBC kolejny raz drożeje i to sporo.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:42
Zaledwie dwa miesiące od czasu grudniowych podwyżek, Raspberry Pi Foundation poinformowało dzisiaj o kolejnej zmianie cen "Malinek". Dotyczy to niemal wszystkich wariantów Raspberry Pi 4 oraz Raspberry Pi 5 oraz ich wersji Compute Module, a skok jest jeszcze większy niż ostatnio. Mowa o różnicach od 10 do 60 dolarów, czyli około 35-215 złotych na sztuce.

Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi 3 i starsze zachowują swoje ceny

Powodem oczywiście jest szaleństwo na AI, które wysysa z rynku kości DRAM. Dostęp do pamięci staje się coraz trudniejszy, a to przekłada się na ich ceny. Produkcja Raspberry Pi staje się po prostu coraz droższa.

Opisywane zmiany dotyczą też Raspberry Pi 500 i 500+, ale nie Raspberry Pi 400, które pozostaje najtańszym komputerem typu AIO Brytyjczyków. Co więcej, udało się zachować stare ceny Raspberry Pi 4 i 5 w wersji 1 GB.

Model Premierowe MSRP Nowe MSRP
Raspberry Pi 4 (4 GB) 55 USD 75 USD
Raspberry Pi 4 (8 GB) 75 USD 115 USD
Raspberry Pi 5 (2 GB) 50 USD 65 USD
Raspberry Pi 5 (4 GB) 60 USD 85 USD
Raspberry Pi 5 (8 GB) 80 USD 125 USD
Raspberry Pi 5 (16 GB) 120 USD 205 USD
Nie przewiduje się żadnych podwyżek dla Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi 3 i innych starszych modeli. Po pierwsze korzystają one z typu pamięci, który nie nadaje się do pracy z AI. Po drugie Raspberry Pi Foundation zapewnia, że ma zapasy LPDDR2, które wystarczą na kilka lat produkcji.

raspberry pi raspberry pi 4 DRAM rpi Raspberry Pi 5
Zródła zdjęć: Raspberry Pi Foundation
Źródła tekstu: Raspberry Pi Foundation, oprac. własne