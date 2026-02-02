Jest to powerbank osteteczny: 300 W mocy, duża pojemność i promocja

Jeśli się zastanawiacie, po co komu aplikacja w powerbanku, to już biegnę z wyjaśnieniem: otóż fizyka jest nieubłagana: im większą moc powerbank oddaje, tym niższa jest sprawność przetwornicy i tym większe mamy straty na ładowaniu. Czasami zależy nam na tym, aby szybko uzupełnić baterię, bo się śpieszymy, a czasami na tym, żeby powerbank pracował jak najdłużej, a czas nie ma znaczenia, bo jesteśmy pod namiotem i idziemy spać, więc na ładowanie powerbank ma całą noc. Przy pomocy aplikacji możemy między innymi regulować moc na wyjściu.

Anker Prime

No dobrze? A co mamy w środku? Jak już pisałem: 300 W mocy. Ta jednak nie jest dostępna na pojedynczym porcie. Tu mamy granicę 140 W na złączu USB-C. Portów tego typu mamy dwa, co daje 280 W. Kolejne 22,5 W uzyskamy natomiast z portu USB-A. Tym samym wszystkie porty mogą być obciążone z niemal maksymalną mocą jednocześnie. Oferowane technologie szybkiego ładowania również są bardzo szerokie i obejmują:

Quick Charge

Power Delivery

Huawei SCP Super Charge Protocol

Huawei FCP Fast Charge Protocol

PPS (Programmable Power Supply)