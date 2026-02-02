Jest to powerbank osteteczny: 300 W mocy, duża pojemność i promocja
Jest to powerbank, który oferuje 300 W mocy, można go zabrać do samolotu, a sterowanie nim odbywa się z poziomu aplikacji mobilnej. Prawdziwa, energetyczna bestia.
Jeśli się zastanawiacie, po co komu aplikacja w powerbanku, to już biegnę z wyjaśnieniem: otóż fizyka jest nieubłagana: im większą moc powerbank oddaje, tym niższa jest sprawność przetwornicy i tym większe mamy straty na ładowaniu. Czasami zależy nam na tym, aby szybko uzupełnić baterię, bo się śpieszymy, a czasami na tym, żeby powerbank pracował jak najdłużej, a czas nie ma znaczenia, bo jesteśmy pod namiotem i idziemy spać, więc na ładowanie powerbank ma całą noc. Przy pomocy aplikacji możemy między innymi regulować moc na wyjściu.
Anker Prime
No dobrze? A co mamy w środku? Jak już pisałem: 300 W mocy. Ta jednak nie jest dostępna na pojedynczym porcie. Tu mamy granicę 140 W na złączu USB-C. Portów tego typu mamy dwa, co daje 280 W. Kolejne 22,5 W uzyskamy natomiast z portu USB-A. Tym samym wszystkie porty mogą być obciążone z niemal maksymalną mocą jednocześnie. Oferowane technologie szybkiego ładowania również są bardzo szerokie i obejmują:
- Quick Charge
- Power Delivery
- Huawei SCP Super Charge Protocol
- Huawei FCP Fast Charge Protocol
- PPS (Programmable Power Supply)
Pojemność tego powerbanku to natomiast 26750 mAh. Sam powerbank może być ładowany przez porty USB-C lub za pomocą pinów i dedykowanej stacji ładowania. A wszystko to za jedyne 679 zł.