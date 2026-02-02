Biedronka łechce oszczędnych. Taki skarb, a tylko 59,90 zł

Koniec odkładania, wystarczy sześć dyszek

Niezależnie, czy szukasz wygody, czy może... ukrywasz się przed byłą żoną, ten mały zestaw z Biedronki zmieni Twoje życie. Mowa inteligentnym mini dzwonku do drzwi z kamerą, łącznością Wi-Fi i wbudowanym akumulatorem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Mało tego, może on działać nawet jako domofon, z dwukierunkową transmisją głosu oraz wideo do naszego telefonu. Tutaj drobna uwaga - sprzęt pracuje wyłącznie w sieciach Wi-Fi 2,4 GHz - warto więc zadbać, by taka była aktywna w naszym routerze.

W niepozornym dzwonku producent umieścił dodatkowo diodę podczerwieni, dzięki której zobaczymy, kto jest po drugiej stronie nawet nocą. Szerokokątny obiektyw o polu widzenia 60 stopni zapewnia, że nic nam nie umknie przed drzwiami.

Sprzęt wykorzystuje do połączenia łączność Wi-Fi i Bluetooth, a do zarządzania nim służy popularna platforma Smart Home TUYA. To właśnie z użyciem tego narzędzia można gromadzić rejestr wizyt czy swobodnie zaglądać, co się dzieje za naszymi drzwiami. Co ważne, zadziała to wszystko, nawet gdy będziemy setki kilometrów od domu.

Zadzwoni nie tylko na telefonie

Niewątpliwym atutem jest fakt, że sprzęt nie jest połączony jedynie z aplikacją w telefonie, ale ma w zestawie też dodatkowy gong, wpinany do złącza USB-A. Możemy go np. wetknąć w wolny powerbank i umieścić w dowolnym miejscu w domu. Sam zaś dzwonek ładuje się z użyciem portu USB-C na dole obudowy i ma akumulator o pojemności 1000 mAh.

Skąd więc tak niska cena za to wszystko? Nie da się ukryć, że jest tutaj jedno istotne ograniczenie - zastosowana kamera ma rozdzielczość 480p, a więc nagrania z niej są w rozdzielczości VGA. I tutaj już musisz sam ocenić Czytelniku, czy taka jakość będzie dla Ciebie wystarczająca.

Dodam tylko, że znaczna część kamer z chińskich platform, nawet jeśli obiecuje więcej, to po otrzymaniu paczki i tak okazuje się, że oferuje góra VGA. Tutaj przynajmniej jest szczerze.