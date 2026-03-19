Sprzęt

Arctic znowu ma coś dla fanów ciszy. Wydajności nie zabraknie

Wbrew pozorom wydajny zestaw komputerowy nie musi być wcale duży i głośny. Wręcz przeciwnie - może być niewidoczny i niesłyszalny.

PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19 MAR 2026
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Arctic to producent kojarzony głównie z wentylatorami, chłodzeniami procesora oraz pastami termoprzewodzącymi. Ich produkty oferują świetną kulturę pracy i wydajność przy zachowaniu dobrych cen. Niemcy posiadają jednak w swojej ofercie znacznie więcej produktów, w tym podbiurkowe komputery. A dzisiaj ich oferta zostaje odświeżona.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sugerowana cena to około 5139 złotych, ale na start jest taniej

Arctic Senza AI 370 to zestaw komputerowy o wymiarach 536 x 180 x 50 milimetrów, który jest chłodzony całkowicie pasywnie. Jego sercem został procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12R/24W, do 5,1 GHz), który sparowano z 32 GB pamięci RAM typu LPDDR5X-8000 oraz SSD o pojemności 1 TB. Całość pracująca pod kontrolą systemu Windows 11, ale wspierająca Linuksa.

Advertisement

Panel I/O wyposażono w HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1, USB 4 typu C, dwa USB 3.2 Gen 2 typu A, dwa USB 2.0, RJ-45 (2,5 Gbps), dwa porty audio oraz złącze od zewnętrznego zasilacza 120 W. W przypadku łączności bezprzewodowej dostajemy Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.3.

Zauważalną zmianą względem poprzednika z 2024 roku jest mniejszy, odłączany przedni panel. Został on również unowocześniony i gości po jednym USB 4 typu C, USB 3.2 Gen 1 typu A oraz złączu słuchawkowym. Niestety, są też wady. Przejście na mobilne CPU i lutowany RAM sprawia, że tracimy możliwość modernizacji czy łatwej naprawy.

Arctic Senza AI 370 trafił już do sprzedaży. Sugerowana cena to 1199 euro, czyli ok. 5139 złotych. Na start jest jednak nieco taniej - 1029 euro, czyli ok. 4419 złotych. To nadal drogo, ale próżno szukać drugiego takiego sprzętu.

Arctic Liquid Freezer III Pro 360 mm
Image
telepolis
amd Mini PC Arctic AMD Zen5 AMD RYzen AI 9 HX 370 Arctic Senza AI 370
Źródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak, Arctic
Źródła tekstu: Arctic, oprac. własne