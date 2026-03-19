Arctic znowu ma coś dla fanów ciszy. Wydajności nie zabraknie

Arctic to producent kojarzony głównie z wentylatorami, chłodzeniami procesora oraz pastami termoprzewodzącymi. Ich produkty oferują świetną kulturę pracy i wydajność przy zachowaniu dobrych cen. Niemcy posiadają jednak w swojej ofercie znacznie więcej produktów, w tym podbiurkowe komputery. A dzisiaj ich oferta zostaje odświeżona.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sugerowana cena to około 5139 złotych, ale na start jest taniej

Arctic Senza AI 370 to zestaw komputerowy o wymiarach 536 x 180 x 50 milimetrów, który jest chłodzony całkowicie pasywnie. Jego sercem został procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12R/24W, do 5,1 GHz), który sparowano z 32 GB pamięci RAM typu LPDDR5X-8000 oraz SSD o pojemności 1 TB. Całość pracująca pod kontrolą systemu Windows 11, ale wspierająca Linuksa.

Panel I/O wyposażono w HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1, USB 4 typu C, dwa USB 3.2 Gen 2 typu A, dwa USB 2.0, RJ-45 (2,5 Gbps), dwa porty audio oraz złącze od zewnętrznego zasilacza 120 W. W przypadku łączności bezprzewodowej dostajemy Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.3.

Zauważalną zmianą względem poprzednika z 2024 roku jest mniejszy, odłączany przedni panel. Został on również unowocześniony i gości po jednym USB 4 typu C, USB 3.2 Gen 1 typu A oraz złączu słuchawkowym. Niestety, są też wady. Przejście na mobilne CPU i lutowany RAM sprawia, że tracimy możliwość modernizacji czy łatwej naprawy.