Opera GX trafia na Linux. Prośby zostały wysłuchane

Znane funkcje na nowym systemie

Opera GX jest już dostępna na systemach z rodziny Linux. Norweska firma przeniosła na tę platformę swoje główne rozwiązania. Oprogramowanie zachowało opcje znane z wydań na Windowsa i macOS. To odpowiedź na powtarzające się wiadomości od społeczności. Gracze i deweloperzy masowo pisali o wsparciu dla Linuksa na forach internetowych.

Gry na PC od dawna kojarzone były z jedną dominującą platformą, ale to się zmienia. Przyniesienie GX użytkownikom Linuxa – którzy słyną z kontroli, jaką lubią sprawować nad swoimi narzędziami – oznacza, że gracze i deweloperzy mogą zarządzać zasobami przeglądarki, personalizować swoje ustawienia i utrzymywać system działający dokładnie tak, jak chcą. powiedział Maciej Kocemba, Product Director w Opera GX

Użytkownicy mogą teraz korzystać z wewnętrznych limitów wydajności. Narzędzie GX Control pozwala ustalić maksymalne zużycie pamięci RAM oraz zasobów sieciowych przez przeglądarkę. Boczny pasek w aplikacji daje szybki dostęp do platform Twitch i Discord. Ułatwia to oglądanie transmisji wideo i prowadzenie rozmów bez zmiany otwartej karty.

Ochrona danych i prywatność

Wygląd przeglądarki można modyfikować według własnych potrzeb. Służy do tego funkcja GX Mods, która obsługuje motywy graficzne, dźwięki i efekty wizualne. Twórcy wdrożyli też narzędzia blokujące wyświetlanie reklam oraz elementy śledzące. Program zatrzymuje również skrypty typu cryptojacking.

Wersja na Linuksa omija zbieranie informacji o lokalizacji i historii przeglądania. Przeglądarka ignoruje treści z odwiedzanych witryn oraz dane wpisywane w polach formularzy. Oprogramowanie zawiera opcjonalny VPN. Usługa ta nie zachowuje logów aktywności, co udowodnił audyt firmy Deloitte. Programiści z norweskich i polskich oddziałów tworzą przeglądarkę zgodnie z europejskimi normami prywatności RODO.

Instalacja i plany na przyszłość

Nowa wersja współpracuje z wieloma dystrybucjami. Wspiera systemy zbudowane na Debianie, Ubuntu, Fedorze oraz OpenSUSE. Instalacja odbywa się przez standardowe pakiety .deb oraz .rpm. Trwają też prace nad obsługą formatu Flatpak.

Przeglądarka ma otrzymywać aktualizacje co tydzień. Twórcy zamierzają opierać dalszy rozwój na uwagach zgłaszanych przez system błędów, fora dyskusyjne i komunikator Discord.