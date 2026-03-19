Intel Raptor Lake wiecznie żywe. Ukradkiem pojawił się nowy model

Chociaż rodzina Intel Raptor Lake debiutowała pod koniec 2022 roku, to Amerykanie zdecydowali się rozszerzyć ją cichaczem o dodatkowy układ dla laptopów. Na stronie pojawił się właśnie model Core i7-13645HX. Na pierwszy rzut oka wygląda on jak inne, ale diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Poprawiono bowiem kontroler pamięci i układ graficzny.

Dostajemy tutaj 14 rdzeni (6P+8E) i 20 wątków, 24 MB pamięci podręcznej oraz taktowanie do 4,9 GHz przy TDP rzędu 55 W. Całość w litografii Intel 7 (10 nm). Wygląda więc to niemal identycznie jak w dostępnym od dawna Core i7-13650HX. Jednak nowy CPU obsługuje DDR5-5600 zamiast DDR5-4800, co oznacza wzrost przepustowości z 76,8 GB/s do 89,6 GB/s.

Drugim istotnym atutem nowego modelu jest mocniejsze iGPU. Intel zastosował tutaj UHD Graphics P730, czyli układ wyposażony w 32 CU. Dla porównania, wspomniany wcześniej Core i7-13650HX oferuje tylko 16 CU. Oczywiście wydajność nadal nie będzie na poziomie dedykowanego GeForce'a czy Radeona, ale przy starszych/lżejszych grach czy obróbce wideo różnica będzie odczuwalna.