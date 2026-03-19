Setki milionów iPhone'ów na celowniku nowego wirusa

Kolejny atak na portfele użytkowników

Zaledwie kilka dni temu świat obiegła informacja o wirusie Coruna. Teraz firmy Google, iVerify oraz Lookout odkryły kolejne oprogramowanie szpiegowskie. Nowy program nosi nazwę Darksword. Jego głównym celem są pieniądze oraz dostępy do portfeli kryptowalutowych na urządzeniach firmy Apple.

Dalsza część tekstu pod wideo

Badacze ustalili, że złośliwy kod umieszczono na dziesiątkach stron internetowych na Ukrainie. Darksword i Coruna korzystają z tych samych serwerów. Ślady kampanii hakerskich z użyciem tego oprogramowania znaleziono również w Arabii Saudyjskiej, Turcji oraz Malezji. W działaniach tych biorą udział różne grupy przestępcze.

Zagrożone są starsze wersje systemu

Darksword atakuje urządzenia z systemem iOS w wersjach od 18.4 do 18.6.2. Apple udostępnił to oprogramowanie w 2025 roku. Obecnie wiele osób korzysta z nowszych wydań, jednak zagrożenie pozostaje duże. Według szacunków ekspertów, nawet 270 milionów iPhone'ów na świecie wciąż działa na podatnych na ataki systemach.

Firma Apple odniosła się do tych doniesień. Przedstawiciele producenta zapewniają, że luki wykorzystywane przez Darksword zostały naprawione w nowszych aktualizacjach. Firma podkreśla, że regularne instalowanie poprawek to najlepszy sposób na ochronę sprzętu. Dodatkowo przeglądarka Safari wbudowana w system automatycznie blokuje dostęp do złośliwych domen zidentyfikowanych przez Google.

Hakerzy działają masowo

Odkrycie dwóch zaawansowanych narzędzi szpiegowskich w ciągu jednego miesiąca to ważna informacja dla branży. Przedstawiciele firmy iVerify zauważają, że rynek takich programów szybko rośnie. Wcześniej podobne systemy były używane głównie przez agencje wywiadowcze państw.