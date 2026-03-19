AliExpress rzucił totalny sztos. Za taką cenę weź choćby na próbę
Bród, błoto, kurz... po zimie są one normalne zarówno na elewacji, dachu, czy płocie, a i rower po staniu w piwnicy nie grzeszy świeżością wyglądu.
Wszystko to — oczywiście poza samochodami, samochodów na własnej działce myć nie wolno — można czyścić godzinami ręcznie, lub szybko przy pomocy myjki ciśnieniowej. Tu jednak rodzi się problem: trzeba rozwijać kable przedłużaczy i ciągnąć wodę do miejsca, które chcemy oczyścić. Samo rozłożenie tego zajmuje dużo czasu i nie jest zbyt wygodne. Tu pojawia się rozwiązanie problemu i to nie byle jakie, a kosztujące 49,24 zł. A mianowicie myjka akumulatorowa.
Myjka akumulatorowa z AliExpress
Zasada jest banalnie prosta: za zasilanie urządzenia odpowiada akumulator narzędziowy. W tym przypadku zamiennik Makity 24 V więc myjka ta będzie świetnym uzupełnieniem zestawu opartego o ich baterie. Skoro jednak mamy zasilanie, to skąd brać wodę?
I to jest właśnie najlepsze: myjka ta sama ją potrafi zasysać, np. z wiadra. Oczywiście wiadro musi być czyste, aby żadne ciało stałe nie dostało się do pompy. To jednak jedyne ograniczenie w tym przypadku. Tym samym całkowicie bezprzewodowo możemy liczyć na strumień wody, który wedle zapewnień na stronie sklepu działa z ciśnieniem 50 barów. A wszystko to za 49,24 zł.