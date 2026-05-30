W Action za 3,59 zł ideał Polaka. Odporna na pot i łzy
Może być niebieska, fioletowa lub czarna i trudno sobie wyobrazić bez niej pracę przy komputerze. Action kusi Polaków jednak nietypowo — tą jedną cechą, która w sumie głupia nie jest.
Wodoodporna podkładka pod mysz Lab31
Muszę przyznać, że trochę zdziwiłem się, że Action promuje swój produkt akurat tym, że jest wodoodporny. Ale jak zastanowić się chwilę, to w sumie jedna z najważniejszych cech, jakimi powinna legitymować się porządna podkładka pod myszkę.
W końcu, czy nam się to podoba, czy nie, już po kilku dniach użytkowania mysz komputerowa zachowuje się niczym żelazko wprasowujące w materiał pot, kurz i różnego innego rodzaju substancje. Co prawda nie przypominam sobie, bym miał jakieś problemy z czyszczeniem gąbką i wodą choćby jednej podkładki, jaką przeorałem przez swoje długie już życie, ale skoro Action obiecuje wodoszczelność, to być może ten model ma jakieś ulepszenia w tej kwestii?
Nie ma tutaj PVC, spód podkładki pokryty jest warstwą antypoślizgową, a przestrzeń robocza to uniwersalne 25 x 20 cm. No dobrze, może nie takie znowu uniwersalne dla graczy gier FPS, ci jednak kupują zwykle wielkie podkładki na całe biurko, ale to już inna historia.
Co ważne, brzeg podkładki został obszyty, co ma zapobiegać mechaceniu się. A chyba jeszcze ważniejsze — cena to zaledwie 3,59 zł.