Sprzęt

W Action za 3,59 zł ideał Polaka. Odporna na pot i łzy

Może być niebieska, fioletowa lub czarna i trudno sobie wyobrazić bez niej pracę przy komputerze. Action kusi Polaków jednak nietypowo — tą jedną cechą, która w sumie głupia nie jest.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 07:53
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
W Action za 3,59 zł ideał Polaka. Odporna na pot i łzy
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Wodoodporna podkładka pod mysz Lab31

Muszę przyznać, że trochę zdziwiłem się, że Action promuje swój produkt akurat tym, że jest wodoodporny. Ale jak zastanowić się chwilę, to w sumie jedna z najważniejszych cech, jakimi powinna legitymować się porządna podkładka pod myszkę.

Dalsza część tekstu pod wideo

W końcu, czy nam się to podoba, czy nie, już po kilku dniach użytkowania mysz komputerowa zachowuje się niczym żelazko wprasowujące w materiał pot, kurz i różnego innego rodzaju substancje. Co prawda nie przypominam sobie, bym miał jakieś problemy z czyszczeniem gąbką i wodą choćby jednej podkładki, jaką przeorałem przez swoje długie już życie, ale skoro Action obiecuje wodoszczelność, to być może ten model ma jakieś ulepszenia w tej kwestii?

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Podkładka LOGITECH G840 XL
Podkładka LOGITECH G840 XL
0 zł
159 zł - najniższa cena
Kup teraz 159 zł
Podkładka STEELSERIES QcK XXL
Podkładka STEELSERIES QcK XXL
0 zł
129 zł - najniższa cena
Kup teraz 129 zł
Podkładka ENDORFY Cordura Speed L
Podkładka ENDORFY Cordura Speed L
0 zł
99 zł - najniższa cena
Kup teraz 99 zł
Advertisement
W Action za 3,59 zł ideał Polaka. Odporna na pot i łzy
Dow wyboru, do koloru

Nie ma tutaj PVC, spód podkładki pokryty jest warstwą antypoślizgową, a przestrzeń robocza to uniwersalne 25 x 20 cm. No dobrze, może nie takie znowu uniwersalne dla graczy gier FPS, ci jednak kupują zwykle wielkie podkładki na całe biurko, ale to już inna historia.

W Action za 3,59 zł ideał Polaka. Odporna na pot i łzy

Co ważne, brzeg podkładki został obszyty, co ma zapobiegać mechaceniu się. A chyba jeszcze ważniejsze — cena to zaledwie 3,59 zł.

Image
telepolis
Action okazja w action nowość w action podkładka z actiom wodoodporna podkładka
Źródła zdjęć: Anna Kopeć / Telepolis.pl, Action, wł
Źródła tekstu: Action, oprac. wł