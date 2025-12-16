ChatGPT przestanie być aplikacją, a stanie się systemem operacyjnym
Glen Coates, nowy dyrektor ds. platformy aplikacji właśnie ogłosił przełomowy ruch ze strony OpenAI.
Niestety, nie zdradził on zbyt wielu szczegółów. Wiadomo jednak, że jego zadaniem jest przekształcenie ChatGPT w system operacyjny. Tym oto sposobem ten model językowy ma stać się głównym centrum nowego oprogramowania oraz jedynym interfejsem zarówno dla samego siebie, jak i zewnętrznych aplikacji. I chociaż ta nazwa nie padła, to roboczo nazwijmy go sobie ChatGPT OS.
Opis sam w sobie wydaje się mało konkretny. Można to jednak wyobrazić sobie jak pierwsze wersje Chrome OS: w nich przeglądarka Chrome stanowiła cały rdzeń systemu operacyjnego. Nawet aplikacje na niego były jedynie w formie rozszerzeń do przeglądarki. Oczywiście z czasem to się zmieniło i obecnie Chrome OS to bardziej klasyczny Linux skrojony pod usługi Google. Wróćmy jednak do ChatGPT OS.
Otóż nie wiadomo, na jakich urządzeniach ma on w ogóle działać: smartfony? Laptopy? A może inteligentne okulary lub inne gadżety ubieralne? I w jakim zakresie system ten ma być zdolny do funkcjonowania, będąc offline?
No cóż, przynajmniej na część z tych pytań możemy odpowiedzieć, snując domysły. Otóż w pierwszej połowie roku pojawiły się doniesienia, że OpenAI zamierza stworzyć urządzenie podobne do AI Pin. Problem w tym, że ten ostatni okazał się wielką klapą. Możliwe jednak, że OpenAI wychodzi z założenia, że akurat im się to uda. To wciąż jednak tylko spekulacje i musimy poczekać na dalszy rozwój wydarzeń, lub przecieki.