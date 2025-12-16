Oprogramowanie

ChatGPT przestanie być aplikacją, a stanie się systemem operacyjnym

 Glen Coates, nowy dyrektor ds. platformy aplikacji właśnie ogłosił przełomowy ruch ze strony OpenAI. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:38
0
Niestety, nie zdradził on zbyt wielu szczegółów. Wiadomo jednak, że jego zadaniem jest przekształcenie ChatGPT w system operacyjny. Tym oto sposobem ten model językowy ma stać się głównym centrum nowego oprogramowania oraz jedynym interfejsem zarówno dla samego siebie, jak i zewnętrznych aplikacji. I chociaż ta nazwa nie padła, to roboczo nazwijmy go sobie ChatGPT OS.

ChatGPT OS

Opis sam w sobie wydaje się mało konkretny. Można to jednak wyobrazić sobie jak pierwsze wersje Chrome OS: w nich przeglądarka Chrome stanowiła cały rdzeń systemu operacyjnego. Nawet aplikacje na niego były jedynie w formie rozszerzeń do przeglądarki. Oczywiście z czasem to się zmieniło i obecnie Chrome OS to bardziej klasyczny Linux skrojony pod usługi Google. Wróćmy jednak do ChatGPT OS.

Otóż nie wiadomo, na jakich urządzeniach ma on w ogóle działać: smartfony? Laptopy? A może inteligentne okulary lub inne gadżety ubieralne? I w jakim zakresie system ten ma być zdolny do funkcjonowania, będąc offline? 

No cóż, przynajmniej na część z tych pytań możemy odpowiedzieć, snując domysły. Otóż w pierwszej połowie roku pojawiły się doniesienia, że OpenAI zamierza stworzyć urządzenie podobne do AI Pin. Problem w tym, że ten ostatni okazał się wielką klapą. Możliwe jednak, że OpenAI wychodzi z założenia, że akurat im się to uda. To wciąż jednak tylko spekulacje i musimy poczekać na dalszy rozwój wydarzeń, lub przecieki.

