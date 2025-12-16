SK Hynix podało konkretną datę końca niedoborów RAM. To będą ciężkie lata

SK Hynix twierdzi, że wedle ich prognoz niedobory pamięci RAM dla konsumentów i urządzeń przeznaczonych na szerszy rynek mają potrwać nawet do 2028 roku. I można powiedzieć, że będzie to samospełniająca się przepowiednia. A to dlatego, że firma nie tylko nie zamierza nic z tym robić, a wręcz przeciwnie: jej działania mają jeszcze pogłębić braki.

SK Hynix - RAM-u będzie brakowało do 2028 roku

SK Hynix jest firmą, która zagarnęła dla siebie około 1/3 całego rynku pamięci DRAM. Mowa więc o poważnym zawodniku. Problem w tym, że ten właśnie gigant planuje przeznaczyć znaczną część swoich dotychczasowych zasobów produkcyjnych, jak i tych, które osiągnie po rozbudowie swoich fabryk pod pamięci HBM i SOCAMM.