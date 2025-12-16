SK Hynix podało konkretną datę końca niedoborów RAM. To będą ciężkie lata
Początkowo straszono nas, że niedobory mogą potrwać nawet do pierwszej połowy 2026 roku. Teraz te zapewnienia mogłyby uchodzić za świetne wieści.
SK Hynix twierdzi, że wedle ich prognoz niedobory pamięci RAM dla konsumentów i urządzeń przeznaczonych na szerszy rynek mają potrwać nawet do 2028 roku. I można powiedzieć, że będzie to samospełniająca się przepowiednia. A to dlatego, że firma nie tylko nie zamierza nic z tym robić, a wręcz przeciwnie: jej działania mają jeszcze pogłębić braki.
SK Hynix - RAM-u będzie brakowało do 2028 roku
SK Hynix jest firmą, która zagarnęła dla siebie około 1/3 całego rynku pamięci DRAM. Mowa więc o poważnym zawodniku. Problem w tym, że ten właśnie gigant planuje przeznaczyć znaczną część swoich dotychczasowych zasobów produkcyjnych, jak i tych, które osiągnie po rozbudowie swoich fabryk pod pamięci HBM i SOCAMM.
Tym samym firma realnie ograniczy dostępność układów RAM na rynku. I tyczy się to nie tylko modułów DDR5, ale także starszych konstrukcji, jak DDR4. Realnie zagrożone są także DDR6, DDR7 i LPDDR znane z urządzeń mobilnych, a także pamięci półprzewodnikowe trwałe dedykowane rynkom konsumenckim.