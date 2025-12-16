Sprzęt

SK Hynix podało konkretną datę końca niedoborów RAM. To będą ciężkie lata

Początkowo straszono nas, że niedobory mogą potrwać nawet do pierwszej połowy 2026 roku. Teraz te zapewnienia mogłyby uchodzić za świetne wieści.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:38
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
SK Hynix podało konkretną datę końca niedoborów RAM. To będą ciężkie lata

SK Hynix twierdzi, że wedle ich prognoz niedobory pamięci RAM dla konsumentów i urządzeń przeznaczonych na szerszy rynek mają potrwać nawet do 2028 roku. I można powiedzieć, że będzie to samospełniająca się przepowiednia. A to dlatego, że firma nie tylko nie zamierza nic z tym robić, a wręcz przeciwnie: jej działania mają jeszcze pogłębić braki.

Dalsza część tekstu pod wideo

SK Hynix - RAM-u będzie brakowało do 2028 roku

SK Hynix jest firmą, która zagarnęła dla siebie około 1/3 całego rynku pamięci DRAM. Mowa więc o poważnym zawodniku. Problem w tym, że ten właśnie gigant planuje przeznaczyć znaczną część swoich dotychczasowych zasobów produkcyjnych, jak i tych, które osiągnie po rozbudowie swoich fabryk pod pamięci HBM i SOCAMM. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pamięć RAM GOODRAM IRDM Pro 16GB 3600MHz Deep Black
Pamięć RAM GOODRAM IRDM Pro 16GB 3600MHz Deep Black
0 zł
429 zł - najniższa cena
Kup teraz 429 zł
Pamięć RAM PATRIOT Viper Venom 32GB 6000MHz
Pamięć RAM PATRIOT Viper Venom 32GB 6000MHz
0 zł
1819 zł - najniższa cena
Kup teraz 1819 zł
Pamięć RAM G.SKILL Aegis 5 32GB (2x16GB) 6000MHz
Pamięć RAM G.SKILL Aegis 5 32GB (2x16GB) 6000MHz
0 zł
3409 zł - najniższa cena
Kup teraz 3409 zł
Advertisement

Tym samym firma realnie ograniczy dostępność układów RAM na rynku. I tyczy się to nie tylko modułów DDR5, ale także starszych konstrukcji, jak DDR4. Realnie zagrożone są także DDR6, DDR7 i LPDDR znane z urządzeń mobilnych, a także pamięci półprzewodnikowe trwałe dedykowane rynkom konsumenckim.

 

Image
telepolis
RAM SK Hynix Braki RAM
Zródła zdjęć: Kitguru
Źródła tekstu: Facebook / Cokc'EM UP